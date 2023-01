iOS 16.3: alle nieuwe iPhone-functies onder elkaar

Apple heeft een nieuwe iOS-versie uitgebracht. Ben jij benieuwd naar alle nieuwe functies in iOS 16.3? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

iOS 16.3 release

Apple heeft weer een nieuwe iOS-versie uitgebracht! In iOS 16.3 zijn een aantal problemen opgelost én Apple brengt een aantal toffe nieuwe functies naar je iPhone. Welke nieuwe functies worden geïntroduceerd in iOS 16.3? iPhoned zet ze voor je onder elkaar.

1. Toevoegen van beveiligingssleutels

Vanaf iOS 16.3 is het mogelijk om fysieke beveiligingssleutels toe te voegen aan je Apple ID. Hiermee kan je jouw Apple ID nog beter beveiligen. De beveiligingssleutels zijn bedoeld als vervanging voor de codes die Apple nu naar je andere Apple devices stuurt als je in wilt loggen op je Apple ID. De beveiligingssleutels dienen als tweestapsverificatie.

2. iCloud nóg veiliger

iCloud maakte al gebruik van end-to-end encryptie bij een aantal diensten, zoals het opslaan van wachtwoorden in iCloud. Nu wordt deze beveiliging uitgebreid naar meer gegevens.

Door de optie ‘Geavanceerde gegevensbescherming’ te activeren zijn ook diensten als iCloud Drive, iCloud-foto’s en reservekopieën met end-to-end encryptie beveiligd. Zelfs Apple kan dan met geen mogelijkheid bij je gegevens.

3. Nieuwe Unity-wallpaper

Apple heeft in iOS 16.3 een nieuwe wallpaper toegevoegd om Black History Month te vieren. Dit wordt volgende maand pas gevierd, maar Apple geeft de nieuwe toffe wallpaper nu alvast vrij. De wallpaper is beschikbaar voor zowel je Apple Watch als je iPhone en Mac.

4. Ondersteuning voor de nieuwe HomePod

Na de release van de nieuwe generatie HomePod heeft Apple in iOS 16.3 aandacht besteed aan de nieuwe (en oude) speakers. Met de nieuwe iOS-versie wordt de HomePod 2023 ondersteund, zodat je ook met de nieuwe speaker kan luisteren naar jouw favoriete nummers.

Een andere toffe functie: met iOS 16.3 is het mogelijk om de temperatuur en de luchtvochtigheid in een ruimte te meten met de HomePod mini. Deze functie was al ingebouwd in de kleine speaker, maar wordt geactiveerd met de nieuwe HomePod- en iOS-updates. De kleine slimme speaker is nu dus nóg slimmer!

5. SOS-noodmelding is veranderd

In iOS 16.3 is de SOS-noodmelding iets veranderd. Waar je eerst de knop ingedrukt moest houden om de hulpdiensten te bellen, is dat nu iets anders. De functie heet nu ‘Bel met ingedrukt houden en loslaten’, waardoor je nu pas de hulpdiensten contacteert als je de knop weer hebt losgelaten. Zo bel je een stuk minder snel per ongeluk de hulpdiensten.

6. Probleem met iPhone 14-display en Woning-app opgelost

Apple heeft een tweetal grote problemen opgelost in iOS 16.3. Veel iPhone 14-gebruikers hebben de afgelopen paar weken geklaagd over horizontale strepen op het scherm. Dit bleek een softwareprobleem te zijn dat nu in iOS 16.3 is verholpen.

Daarnaast is de Woning-app weer te updaten. De app kreeg een aantal weken geleden een grote update, maar werkte daarna niet meer met HomeKit-apparaten met ‘verouderde’ software. Apple haalde de update offline, maar brengt de update nu opnieuw uit. Met de vernieuwde update worden de oude problemen opgelost én werken oude HomeKit-apparaten weer naar behoren.

Andere kleine problemen opgelost in iOS 16.3

iOS 16.3 staat in het teken van het oplossen van problemen, want er zijn naast de twee grote problemen die we hierboven beschreven nog een aantal kleine punten die verbeterd zijn. Apple heeft iOS 16.3 zo voornamelijk gebruikt om iOS 16 te perfectioneren. De problemen die in iOS 16.3 zijn opgelost:

Problemen met tekenen in Freeform;

Problemen met een zwarte wallpaper op het vergrendelscherm;

Problemen met de Woning-widget op het beginscherm;

Problemen met Siri als muziek gestart wordt;

Problemen met Siri in CarPlay.

iOS 16.3 downloaden? Zo doe je dat

Heb je de nieuwe iOS 16.3 nog niet gedownload? De update is inmiddels uit voor alle devices en gemakkelijk te downloaden in de Instellingen-app. We legden eerder voor je uit hoe je de nieuwe iOS-versie download, zodat je eindelijk van alle iOS 16-problemen af bent!

