iOS 16.3 bèta 2 is uit: wat is er nieuw in de iPhone-update?

Apple heeft de tweede bèta van iOS 16.3 uitgebracht. Ook de tweede testversie van iPadOS 16.3 is verschenen. Wat is er nieuw in de eerste iPhone-update van 2023?

Lees verder na de advertentie.

iOS 16.3 bèta 2

iOS 16.3 heeft vooral één grote verandering, zo bleek al uit de eerste iOS 16.3 bèta. iPhone-gebruikers krijgen de mogelijkheid om hun Apple ID te beschermen met een fysieke beveiligingssleutel. Hierbij gebruik je een klein stukje hardware (een soort usb-stick) als tweede laag van tweefactorauthenticatie.

De fysieke beveiligingssleutel beschermt je Apple ID extra goed tegen phishing en kwaadwillenden. De sleutel maakt Apple niet zelf. Elke FIDO-gecertificeerde beveiligingssleutel kan worden gekoppeld aan je Apple ID. De sleutels vervangen de digitale verificatiecodes die naar Apple-apparaten worden gestuurd.

Andere vernieuwingen

Naast de beveiligingssleutels voegt iOS 16.3 wat kleine veranderingen toe. Bijvoorbeeld in SOS-noodmelding, een functie waarmee je de hulpdiensten snel belt door de volumeknop en zijknop van de iPhone ingedrukt te houden.

In de tweede bèta ontdekte 9to5Mac hierin een subtiele verandering. Nu is het zo dat als je de knoppen ingedrukt blijft houden, er een aftelklok wordt gestart en de iPhone automatisch de hulpdiensten belt. Vanaf iOS 16.3 belt de iPhone de hulpdiensten pas als je de knoppen na het aftellen loslaat.

Vorige updates

In de vorige tussentijdse updates voegde Apple meer iPhone-functies toe. In iOS 16.1 was er bijvoorbeeld Live activiteiten en de gedeelde iCloud-bibliotheek. Met iOS 16.2 introduceerde Apple zelfs een compleet nieuwe iPhone-app: Freeform. Ook kreeg Apple Music er met Sing een toffe karaoke-functie bij.

Inmiddels kijken we uit naar iOS 17, het volgende besturingssysteem van de iPhone. Wat er dan nieuw is, kondigt Apple in juni tijdens WWDC aan.