iOS 16.3 bèta 1 is uit (en heeft een toffe nieuwe functie)

De iOS 16.2-update is nog maar net uit, maar Apple zit niet stil. Inmiddels is ook iOS 16.3 bèta 1 verschenen, met een toffe nieuwe functie!

iOS 16.3 bèta 1: dit is er nieuw …

In bèta 1 van iOS 16.3 zit een flinke verandering: Apple voegt namelijk ondersteuning voor fysieke beveiligingssleutels en ‘FIDO’ toe. FIDO (Fast Identity Online) is een standaard bedacht door grote techbedrijven (zoals Apple, Google en Microsoft) om het inloggen veiliger en makkelijker te maken.

Met FIDO en fysieke beveiligingssleutels bescherm je jouw accounts tegen phishing en kwaadwillenden. Soms is het hiermee zelfs mogelijk om je bij websites of apps zonder gebruikersnaam en wachtwoord aan te melden. FIDO en deze sleutels zijn geen nieuw bedenksel, want het bestaat al langer. Voor meer informatie, kun je het beste even het onderstaande filmpje bekijken.

… en dit maakt het belangrijk

Maar wat heb je zelf aan de ondersteuning voor fysieke beveiligingssleutels en FIDO op je iPhone, iPad of Mac? Misschien moet je voor je werk nu al eens inloggen met een speciale beveiligingssleutel op je werkcomputer. Vaak is dat een usb-stick of een nfc-tag. Apple geeft je straks ook voor je Apple ID deze mogelijkheid om in te loggen. Nu gebeurt dat nog met codes die naar je andere Apple-apparaten worden verstuurd.

Ook kan het gebruikt worden bij tweestapsverificatie en twee-factor-authenticatie. Hiervoor heb je nu vaak nog een tweede app nodig, zoals die van Microsoft of Google. Je moet dan een code overtypen of in de app accepteren om in te loggen.

Straks doe je dat dan met je Face ID of Touch ID. Of Apple deze vorm straks ook gaat ondersteunen is nog even afwachten, maar er gingen al eerder geruchten dat het inloggen op websites en apps straks nóg makkelijker wordt met je iPhone.

Wanneer verschijnt iOS 16.3?

Voor de officiële release komen er altijd meerdere bèta-versies uit voor ontwikkelaars. Die kunnen dan alvast aan de slag om de nieuwe functies te testen en in te bouwen in hun apps. Na verloop van tijd komt de uiteindelijke release dan voor iedereen beschikbaar.

Apple heeft al aangegeven dat de nieuwe beveiligingsfunctie van iOS 16.3 pas in 2023 beschikbaar zal zijn. Waarschijnlijk zal dit niet meteen in januari zijn, maar moet je nog tot februari of maart wachten.

