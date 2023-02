iOS 16.3.1 voor iPhone is uit: wat is er nieuw?

Het is weer tijd voor een update, want iOS 16.3.1 is verschenen. Wat is er nieuw en zijn er nieuwe functies? iPhoned vertelt het je!

Pak je iPhone er maar even bij, want Apple heeft weer een kleine update uitgebracht. Zowel de iPhone als de iPad hebben een update naar iOS 16.3.1 gekregen. Helaas zitten er dit keer geen nieuwe functies in.

Toch is het belangrijk dat je de nieuwe update zo snel mogelijk installeert. In iOS 16.3.1 worden namelijk een paar veiligheidsproblemen opgelost. Iedere iPhone en iPad waarop iOS 16 staat, krijgt de update. Het installeren gaat als volgt:

Zorg dat je iPhone- of iPad-accu voor minstens 50 procent vol zit of hang hem aan het stopcontact; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies vervolgens voor ‘Software-update’ en laat je iPhone of iPad naar de nieuwste update zoeken; Gevonden? Doorloop de aanwijzingen op het scherm om de update af te ronden.

Heb je meer uitleg nodig voor het updaten van je iPhone? Lees dan het onderstaand artikel nog even een keer door.

Lees meer: iPhone updaten – zo installeer je de nieuwste iOS-versie

Voor de zekerheid kun je voordat je iOS 16.3.1-update begint nog een back-up van je iPhone en/of iPad maken. Meestal gaat het downloaden van iOS-updates zonder problemen, maar voor de zekerheid is het altijd wel verstandig om te doen. Je raakt dan zeker geen belangrijke gegevens kwijt, mocht er iets misgaan.

Deze iOS 16-functies komen in 2023 nog naar je iPhone

iOS 16 is inmiddels een paar maanden uit en heeft verschillende toffe nieuwe functies. Maar er komen in 2023 nog meer nieuwe iOS 16-functies aan. Een van de grootste aankomende veranderingen in iOS 16 is Apple Pay. Er wordt twee nieuwe functies aan Apples eigen betaaldienst toegevoegd.

Er verschijnt dit jaar naar verluidt ook een nieuwe generatie CarPlay. De nieuwe versie van CarPlay is een enorme uitbreiding op het huidige CarPlay. De belangrijkste verandering: CarPlay gaat meerdere schermen ondersteunen. Zo kan CarPlay de toekomst echt alle schermen van je auto overnemen.

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe iOS-updates? Hou deze website dan in de gaten, meld je aan voor onze nieuwsbrief, en download de iPhoned-app! Volg ons ook op Facebook en Instagram.