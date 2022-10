iOS 16.2 release is in december: dit zijn de nieuwe functies

iOS 16.2 is de volgende grote tussentijdse update voor de iPhone, met veel nieuwe functies. Apple-insider Mark Gurman denkt te weten wanneer de iOS 16.2 release plaatsvindt: de software zou medio december verschijnen.

iOS 16.2 release

Gurman meldt het in zijn wekelijkse nieuwsbrief, waarin hij zijn verwachtingen deelt over de laatste twee maanden van 2022. De laatste grote tussentijdse-update voor de iPhone in dit jaar is iOS 16.2 en de software mogen we verwachten in december, meldt hij.

‘Hoewel de nieuwe Macs pas volgend jaar verschijnen, heeft het bedrijf nog wat software uit te brengen’, schrijft Gurman. ‘De iOS 16.2- en iPadOS 17.2-updates, die afgelopen week met bètatests zijn gestart, zouden rond half december worden uitgebracht.’

Vernieuwingen in iOS 16.2

De eerste bèta van iOS 16.2 verscheen vorige week, waardoor we nu al weten wat de belangrijkste vernieuwingen zijn. Hieronder zetten we ze op een rij.

1. Slaap-widget voor vergrendelscherm

iOS 16.2 bevat een nieuwe Slaap-widget die je op het vergrendelscherm kunt plaatsen. Er zijn drie widgets: een met de hoeveelheid tijd die je in bed hebt doorgebracht, een andere met een staafdiagram van de slaapkwaliteit en een grotere widget die je meest recente slaapsessie toont, inclusief slaapfases.

2. Freeform-app

Installeer je iOS 16.2, dan heb je er een compleet nieuwe app bij: Freeform. Dit is een digitaal whiteboard waarin je in realtime met anderen kunt brainstormen en ontwerpen. De app is er straks ook voor iPadOS 16.2 en macOS Ventura 13.1.

3. Stage Manager met externe beeldschermen

Een grote nieuwe functies van iPadOS 16 is Stage Manager, en met iPadOS 16.2 werkt de functie ook met externe beeldschermen. Dit geldt overigens wel alleen voor iPads met M1- of M2-chip. Stage Manager maakt het mogelijk om meerdere apps tegelijk te gebruiken. In combinatie met een extern beeldscherm kun je 8 apps tegelijk uitvoeren.

4. Vernieuwingen in Woning

De app Woning krijgt met iOS 16.2 een upgrade. Open je de Woning-app voor het eerst in iOS 16.2, dan krijg je de vraag of je de app wil upgraden naar de nieuwe architectuur. Zo profiteren je slimme apparaten volgens Apple van verbeterde prestaties en een hogere betrouwbaarheid.

Releasedatum iOS 16.2

De release van iOS 16.2 is dus waarschijnlijk medio december. Vorig jaar verscheen iOS 15.2 ook rond die periode: de update werd op maandag 13 december 2021 uitgebracht. Voor dit jaar lijkt maandag 12 december de meest waarschijnlijke datum.