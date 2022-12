iOS 16.2 RC is uit: komt de echte release volgende week?

Het lijkt erop dat de officiële release van iOS 16.2 niet heel lang meer op zich laat wachten want de release candidate is nu verschenen. Deze functies zitten in iOS 16.2 RC.

Lees verder na de advertentie.

iOS 16.2 RC is uit: officiële release komt eraan

Apple heeft in de afgelopen weken al verschillende testversies van iOS 16.2 uitgebracht. Nu is ook de RC (Release Candidate) verschenen. Na het verschijnen van de RC duurt het doorgaans minder dan een week voordat de officiële release komt. Dit betekent dat je iOS 16.2 waarschijnlijk op 15 december op je iPhone kunt installeren. Dit zal ongeveer vanaf 19:00 uur Nederlandse tijd zijn.

iOS 16.2: de nieuwe functies

Met iOS 16.2 krijgt je iPhone behoorlijk wat nieuwe functies. Hieronder volgen de belangrijkste op een rij.

1. Freeform

Met iOS 16.2 krijg je een nieuwe app, genaamd Freeform. Deze app kun je zien als een soort digitaal whiteboard waarop je alleen of samen helemaal los mag gaan. Hierop kun je naar hartenlust tekenen, plaknotities plaatsen, foto’s en video’s laten zien, pdf’s delen en nog veel meer. De app komt ook op de iPad en de Mac.

2. Apple Music Sing

Heb je een Apple Music-abonnement? Dan krijg je in iOS 16.2 (en deze RC) nog iets extra speciaals. Apple brengt namelijk Apple Music Sing uit. Dit is een toffe karaoke-functie waarmee je lekker mee kunt zingen blèren met je favoriete nummers. Nog niet alle liedjes hebben ondersteuning voor de nieuwe zingfunctie, maar er komen steeds meer nummers bij.

3. Nieuwe widgets

Er komen weer een paar nieuwe widgets voor het lockscreen van je iPhone bij. Dit zijn Slaap (Engels: Sleep) en Medicijnen (Engels: Medications). Met de app Slaap kun je de gegevens van je slaapgewoonten bekijken. Met de Medicijnen-widget weet je wanneer het tijd is om je medicijnen in te nemen.

4. Always on-scherm

Veel opties om aan te passen had je tijdens de release van iOS 16 niet en veel iPhone 14 Pro (Max)-bezitters vinden het always on-scherm ook nog eens veel te fel. Daar komt verandering in bij iOS 16.2.

Nu kun je onder andere de achtergrond uitzetten en de notificaties niet meer op het scherm laten zien. Meer weten over het nieuwe always on-scherm? Lees dan het artikel hieronder.

Lees meer: iOS 16.2: always on-scherm aanpassen op iPhone 14 Pro (Max)

