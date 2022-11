iOS 16.2 komt in december (en dit zijn de leukste, nieuwe functies)

Je hoeft niet lang meer te wachten op de nieuwste update voor je iPhone. iOS 16.2 komt er in december al aan en dit zijn (de leukste) nieuwe functies!

iOS 16.2 komt in december (met deze functies)

Doorgaans betrouwbare Mark Gurman heeft in zijn meest recente nieuwsbrief gezegd dat iOS 16.2 al in december uitkomt. De nieuwste update voor de iPhone heeft een aantal toffe nieuwe functies. Wij hebben de leukste functies voor je op een rij gezet.

1. Freeform app

Er komt een nieuwe app in iOS 16.2, genaamd Freeform. Deze app kun je zien als een soort digitaal whiteboard. Hierop kun je naar hartenlust tekenen, plaknotities plaatsen, foto’s en video’s laten zien, pdf’s delen en nog veel meer. De app komt ook op de iPad en de Mac. Ook leuk: je kunt via FaceTime of iMessage samen in de app werken.

2. Nieuwe widgets voor het lockscreen

Er komen weer nieuwe widgets voor het lockscreen van je iPhone: Slaap (Engels: Sleep) en Medicijnen (Engels: Medications). Met de app Slaap kun je de gegevens van je slaapgewoonten bekijken. Met de Medicijnen-widget weet je wanneer het tijd is om je medicijnen in te nemen.

3. Aanpassen van het always-on scherm

In iOS 16.2 heb je voortaan de optie om zelf kiezen wat er zichtbaar is op je scherm wanneer je de always-on-functie gebruikt. In iOS 16.1 zie je op het always-on scherm altijd de tijd, je notificaties, de lockscreen-widgets én de achtergrond in beeld.

In iOS 16.2 komt hier verandering en je kunt dan kiezen wat er zichtbaar is op het always-on scherm. Met de update wordt het onder andere mogelijk om de achtergrond uit te schakelen. Ook het deactiveren van meldingen is dan een optie.

Lees meer: iOS 16.2 verandert het always-on scherm – en dat is goed nieuws

Meer nieuwe functies in iOS 16.2

Dit zijn natuurlijk niet alle nieuwe functies van iOS 16.2. Zo krijgt live activiteiten een update en krijg je van meer apps live-updates. Ook wordt er bij de Home-app flink onder de motorkap gesleuteld en krijgt de iPhone ondersteuning voor 5G in India.

