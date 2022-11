iOS 16.2 bèta 2 is uit: dit zijn de nieuwe functies

Volgende maand komt de volgende grote tussentijdse iPhone-update uit: iOS 16.2. Daarvan heeft Apple nu de tweede bèta vrijgegeven. Wat is er straks nieuw in deze update?

iOS 16.2

Met iOS 16.1 bracht Apple de vorige maand een grote tussentijdse update van iOS 16 uit. En ook met iOS 16.2 – waarvan de release in december wordt verwacht – komen er weer een heleboel nieuwe functies naar de iPhone. Dit bleek twee weken geleden al uit de eerste iOS 16.2 bèta.

Met iOS 16.2 introduceert Apple bijvoorbeeld een compleet nieuwe app: Freeform. Dit is een digitaal whiteboard waarin je in realtime met anderen brainstormt, schetst of ontwerpt. Naast tekenen kun je ook foto’s, video’s, geluiden, pdf’s, weblinks en documenten toevoegen.

Nieuw in iOS 16 is dat je widgets op het vergendelscherm kunt plaatsen en met iOS 16.2 heb je nog meer keuze. Er komt namelijk een Slaap-widget voor het vergendelscherm. Ook zijn er verbeteringen voor HomeKit, waarbij slimme apparaten dankzij een nieuwe architectuur stabieler werken. Verder wordt Stage Manager in iPadOS 16.2 uitgebreid, waarbij je de functie ook gebruikt met externe schermen. Hier heb je wel een iPad met M1- of M2-chip voor nodig.

Wat is er nieuw in de iOS 16.2 bèta 2?

In de tweede bèta van iOS 16.2 heeft Apple voornamelijk enkele bugs opgelost die in de eerste testversie werden ontdekt. De meest noemenswaardige aanpassing is dat er voor het toegangsscherm een Medicijnen-widget komt. Zo zie je vanaf het vergrendelscherm wanneer je de volgende medicijn moet nemen.

Naar verwachting verschijnt iOS 16.2 in december, dus op de release is het nog even wachten. Wel kun je aan de slag met de nieuwe functies van iOS 16.1, waaronder Live activiteiten en ‘Gedeelde iCloud-Bibliotheek’.

