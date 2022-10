iOS 16.2 brengt meerdere grote functies naar je iPhone

Apple heeft de eerste bèta van iOS 16.2 vrijgegeven. Hierdoor weten we wat er nieuw is in de volgende tussentijdse iPhone-update – en er komen opnieuw meerdere nieuwe functies aan.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 16.2 bèta 1

Met iOS 16.1 bracht Apple deze week al een grote tussentijdse update voor de iPhone uit. Grote vernieuwingen zijn bijvoorbeeld ‘Live activiteiten’, ‘Gedeelde bibliotheek’, het nieuwe batterijpercentage-icoon en de ondersteuning van Matter. Meer hierover lees je in het artikel over alle iOS 16.1 functies.

En ook met iOS 16.2 krijgt je iPhone er nieuwe functies bij, zo blijkt uit de eerste bèta. Dit geldt ook voor iPadOS 16.2, waarvan ook de testversie is verschenen. Hieronder sommen we de belangrijkste verbeteringen op.

1. Nieuwe Freeform-app

Installeer je iOS 16.2, dan krijg je er straks vanzelf een compleet nieuwe app van Apple bij: Freeform. De app is er ook in iPadOS 16.2 en macOS Ventura. Freeform is een app voor samenwerking en kan worden gebruikt om live samen te werken in een notitie, schets, moodboard en meer.

Je kunt met meerdere mensen aan hetzelfde Freeform-document werken, waarbij aanpassingen in realtime worden gesynchroniseerd. In de app kun je tekenen met een penseel, maar ook media, links, tekst, vormen en bestanden toevoegen.

2. Vernieuwingen in Woning

De app Woning krijgt met iOS 16.2 een flinke upgrade. Open je de Woning-app voor het eerst in iOS 16.2, dan krijg je de vraag of je de app wil upgraden naar de nieuwe architectuur. Zo profiteren je slimme apparaten volgens Apple van verbeterde prestaties en betrouwbaarheid.

Houd er rekening mee met dat de iPad met de nieuwe Woning-app niet meer kan functioneren als HomeKit-hub. Ook moet je al je Apple-apparaten bijwerken naar versie 16.2 – anders kun je de Woning-app op die apparaten niet langer gebruiken. Gelukkig is de upgrade voorlopig optioneel, dus je kunt ervoor kiezen om niet naar de nieuwe architectuur over te gaan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Onbedoelde SOS-noodmelding

Er is een optie toegevoegd waarmee gebruikers het Apple kunnen laten weten waneer SOS-noodmelding onbedoeld wordt geactiveerd. Annuleer je een SOS-noodmelding, dan vraagt Apple gebruikers in iOS 16.2 om feedback te geven.

4. Software-updates

In het gedeelte ‘Software-updates’ van de Instellingen-app heeft Apple een kleine aanpassing gedaan. De tekst met de huidige software-versie is nu een stuk groter en vetter, waardoor hij een stuk beter leesbaar is.

5. Stage Manager

In iPadOS 16 introduceerde Apple de functie Stage Manager, een nieuwe manier om te multitasken op de iPad. In iOS 16.2 wordt deze uitgebreid, want Stage Manager is met de M1 en M2 iPads nu ook te gebruiken met externe beeldschermen. Zo gebruik je tot acht apps naast elkaar, in plaats van vier.