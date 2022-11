iOS 16.2 verandert het always-on scherm – en dat is goed nieuws

In de iOS 16.2-update wordt het always-on scherm van de iPhone 14 Pro (Max) op de schop genomen. iPhoned legt uit waarom dit goed nieuws is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 16.2 bèta 3: always-on scherm zelf instellen

In de nieuwe iOS-update iOS 16.2 (die verwachten we in december) kan je zelf kiezen wat er zichtbaar is op je scherm als je de always-on-functie gebruikt. In de eerste versie zag je permanent de tijd, je notificaties, lockscreen-widgets van iOS 16 én de achtergrond in beeld. In iOS 16.2 komt hier verandering in.

De nieuwe update maakt het namelijk mogelijk om te kiezen wat zichtbaar is op het scherm als deze op always-on staat. Zo schakel daarmee uit dat je de achtergrond ziet. Ook het deactiveren van meldingen is nu mogelijk, waardoor alleen de tijd zichtbaar blijft met de always-on-functie. Dit maakt het always-on scherm dus een stuk rustiger.

Zo verander je de instellingen van je always-on scherm

Wil je wel de tijd zien, maar je meldingen verbergen? De instellingen van het always-on scherm zijn gemakkelijk aan te passen. Met de volgende stappen kom je bij de instellingen van het always-on scherm:

Ga naar ‘Instellingen’; Kies voor ‘Scherm en helderheid’; Scrol naar beneden; Tik op ‘Always-on scherm’; Pas de instellingen aan zoals je wilt.

Kritiek op always-on scherm: te fel en te druk

De iOS-update lijkt een antwoord te zijn op de kritiek die Apple kreeg op het nieuwe always-on scherm. Het scherm werd erg fel gevonden door de (te) zichtbare achtergrond. De meldingen die in beeld verschenen werden bovendien als afleidend ervaren. Met de nieuwe instellingen komt Apple deze kritiek dus tegemoet.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Always-on scherm heeft impact op de batterij

Eerder werd al duidelijk dat het always-on scherm ervoor zorgt dat je batterij sneller leeg gaat. Het blijkt dat het always-on scherm van de iPhone 14 Pro (Max) maar liefst 6 procent meer van je batterij verbruikt over 8 uur, dan wanneer je de functie niet hebt ingeschakeld.

Ben je ook met de nieuwe instellingen nog niet tevreden met de always-on display? Wij vertellen je hoe je de functie volledig uitschakelt in je instellingen. En lees hier ook hoe de grote nieuwe feature van de iPhone 14 Pro nou precies werkt.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Lees hier meer over de iPhone 14 Pro: