iOS 16.1 komt volgende week uit met nieuwe iPhone-functies

Volgende week staat er een grote tussentijdse update voor de iPhone klaar. Apple brengt dan iOS 16.1 uit, waarmee de iPhone verschillende interessante functies krijgt.

Release van iOS 16.1 is nabij

Na de aankondiging van de nieuwe iPad-modellen deed Apple dinsdag nog een mededeling. Het bedrijf uit Cupertino bevestigde dat iOS 16.1 en iPadOS 16.1 volgende week worden vrijgegeven. Waarschijnlijk is dat op maandag 24 oktober. Vanaf rond 19:00 uur staat de update klaar.

Apple heeft ook de Release Candidate (RC) van iOS 16.1 en iPadOS 16.1 uitgebracht voor ontwikkelaars en publieke testers. Dit is de laatste testversie die aan een release voorafgaat.

Wat is er nieuw in iOS 16.1?

Met iOS 16.1 krijgt de iPhone er meerdere nieuwe functies bij. Dit zijn de belangrijkste:

Live activiteiten. Met Live activiteiten zie je de voortgang van lopende activiteiten al vanaf het toegangsscherm van de iPhone. Zo zie je bijvoorbeeld de tussenstand van een voetbalwedstrijd zonder dat je je iPhone hoeft te ontgrendelen, of laat een pakketdienst de geschatte aankomsttijd zien.

Met Live activiteiten zie je de voortgang van lopende activiteiten al vanaf het toegangsscherm van de iPhone. Zo zie je bijvoorbeeld de tussenstand van een voetbalwedstrijd zonder dat je je iPhone hoeft te ontgrendelen, of laat een pakketdienst de geschatte aankomsttijd zien. Gedeelde icloud-fotobibliotheek. Er komt een nieuwe manier om foto’s te delen. Je kunt een gedeelde nieuwe album maken in iCloud waarmee je met maximaal vijf anderen foto’s deelt. Hierbij zijn regels in te stellen, zodat je bepaalde foto’s automatisch deelt. Bijvoorbeeld op basis van een startdatum of mensen die op de foto’s te zien zijn.

Er komt een nieuwe manier om foto’s te delen. Je kunt een gedeelde nieuwe album maken in iCloud waarmee je met maximaal vijf anderen foto’s deelt. Hierbij zijn regels in te stellen, zodat je bepaalde foto’s automatisch deelt. Bijvoorbeeld op basis van een startdatum of mensen die op de foto’s te zien zijn. Batterijpercentage . iOS 16.1 brengt het batterijpercentage naar meer iPhones, waaronder de iPhone 12 mini en iPhone 13 mini. Ook verandert het icoon. Nu blijft hij visueel altijd vol, maar met iOS 16.1 beweegt het pictogram met het percentage mee.

. iOS 16.1 brengt het batterijpercentage naar meer iPhones, waaronder de iPhone 12 mini en iPhone 13 mini. Ook verandert het icoon. Nu blijft hij visueel altijd vol, maar met iOS 16.1 beweegt het pictogram met het percentage mee. iOS 16.1 ondersteunt Matter, waardoor je meer smart home-apparaten met HomeKit kunt gebruiken.

