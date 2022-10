iOS 16.1 is uit! Dit zijn de opvallende nieuwe functies

Downloaden maar! Vanaf nu kun je iOS 16.1 installeren op je iPhone. Het is een relatief grote tussentijdse update, die meerdere nieuwe functies naar je iPhone brengt.

iOS 16.1 downloaden

Sinds vanavond om 19:00 uur is iOS 16.1 beschikbaar voor de iPhone. Ook de eerste versie van iPadOS 16 is verschenen. Met de update heeft je toestel er twee grote functies bij: ‘Live-activiteiten’ en ‘Gedeelde bibliotheek’. Daarover straks meer.

Het downloaden van iOS 16.1 doe je zo:

Zorg dat je iPhone- of iPad-accu voor minstens 50 procent vol zit, of hang hem aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en tik op ‘Download en installeer’.

De nieuwe functies van iOS 16.1

In een artikel hebben we de iOS 16.1 functies uitgebreid op een rij gezet. Een van de interessantste is ‘Live activiteiten’. Hiermee zie je de voortgang van lopende activiteiten al vanaf het vergrendelscherm van de iPhone.

Live activiteiten

Zo zie je bijvoorbeeld de tussenstand van een sportwedstrijd, zonder dat je je iPhone hoeft te ontgrendelen. Ook kan een pakketdienst je op deze manier via het toegangsscherm op de hoogte houden van de geschatte aankomsttijd. Apps moeten de nieuwe API nog wel ondersteunen. Onder meer de apps van Starbucks en Uber doen dat. Als we meer apps weten, lees je dat op iPhoned.

Gedeelde bibliotheek

Met iOS 16.1 is er ook een nieuwe manier om foto’s te delen. Je kunt een gedeelde album maken in iCloud waarin je met maximaal vijf anderen foto’s deelt. Hierbij zijn regels in te stellen, zodat (eerder) gemaakte foto’s automatisch worden toegevoegd.

Om een gedeelde bibliotheek te maken, doe je het volgende:

Open de Instellingen-app; Scrol naar beneden en tik op ‘Foto’s’; Selecteer ‘Gedeelde bibliotheek’.

Batterijpercentage

Een kleine, maar toch erg fijne verbetering is het batterijpercentage in de statusbalk. Die was met iOS 16 al toe te voegen (via de Instellingen-app, bij ‘Batterij’), maar het icoon was erg verwarrend. Visueel bleef het batterijpictogram namelijk altijd vol.

Met iOS 16.1 komt het pictogram overeen met het percentage. Ook brengt Apple het percentage naar meer iPhones, dus ook de iPhone XR, iPhone 12 mini en iPhone 13 mini kunnen hem toevoegen.

Meer over de nieuwe functies lees je in het volgende artikel:

