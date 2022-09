iOS 16.1 bèta is uit voor ontwikkelaars: dit zijn de nieuwe functies

iOS 16 is nog maar net uit, maar er is nu al een nieuwe bèta verschenen. Dit zijn de nieuwe functies van iOS 16.1 bèta.

iOS 16.1 bèta: nieuwe functies

Ben je al een beetje gewend aan iOS 16? Het nieuwe besturingssysteem kwam op 12 september uit voor de iPhone 8 en nieuwer. Apple zit echter niet stil en heeft inmiddels een nieuwe bèta uitgebracht. In de bèta van iOS 16.1 (voor ontwikkelaars) zitten weer een aantal nieuwe functies. Wij hebben ze voor je op een rij gezet.

1. Nieuwe opties voor het lockscreen

Wanneer je in iOS 16.1 het vergrendelscherm wilt aanpassen krijg je voortaan de keuze tussen het lockscreen en het beginscherm. Dit is makkelijker omdat je nu met iOS 16 eerst je lockscreen moet selecteren voordat je pas het beginscherm mag aanpassen.

2. Ondersteuning voor Matter

Matter is de nieuwe smart home-standaard en het lijkt erop dat iOS 16.1 nu de ondersteuning op de iPhone heeft toegevoegd. Als een apparaat Matter-certificering heeft kan je nieuwe aanwinst zonder problemen gebruikt worden in HomeKit, Google Home. Samsung SmartThings en Amazon Alexa.

3. Opladen met groene energie

Er zit in iOS 16.1 bèta een optie om alleen te kiezen voor groene stroom om de accu in je iPhone op te laden. Jammer genoeg zal deze optie niet in Nederland gebruikt kunnen worden.

4. Live Activities zijn er weer

In iOS 16.1 zijn de Live Activities weer terug. Deze kunnen straks bijvoorbeeld live de score van voetbalwedstrijden laten zien. Je kunt er bijvoorbeeld ook op zien hoe het met de status van je net bestelde pizza is gesteld.

5. Wallet-app verwijderen

In iOS 16.1 wordt het mogelijk om de Wallet-app compleet te verwijderen. In iOS 16 en eerdere versies kon je de app wel verwijderen, maar niet in zijn geheel weggooien. Nu kom je er dus wel helemaal vanaf (als je dat wilt).

6. Batterijpercentage voor elke iPhone

In iOS 16 voegde Apple de optie toe om het batterijpercentage weer bovenaan het scherm te plaatsen. Alleen hadden onder andere de iPhone XR en de iPhone 13 mini deze optie niet. Nu krijgt elke iPhone die deze optie nog niet had de mogelijkheid om het batterijpercentage (altijd) in de statusbalk te laten zien.

7. Nieuw menu voor het maken van screenshots

Er is een nieuw menu wanneer je het schermpje sluit na het bewerken van screenshots. Eerst kwamen dan onderaan opties te staan met onder andere ‘Bewaar in Foto’s’ of ‘Kopieer en verwijder’. Nu krijg je een nieuw menu in de hoek rechtsboven.

Meer over iOS 16

De nieuwe versie van het besturingssysteem voor je iPhone zit bomvol nieuwe functies. En daar voegt de bèta van iOS 16.1 dus nog een flink aantal nieuwe mogelijkheden aan toe.

Bij iOS 16 valt vooral het nieuwe lockscreen op en de functie waarmee je foto’s heel makkelijk vrijstaand kunt maken. Wil je meer weten wat er nieuw is in iOS 16? Lees dan onderstaand artikel even door.

