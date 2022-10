iOS 16.1 bèta 5 is uit: deze functies komen naar je iPhone

Met iOS 16.1 brengt Apple binnenkort een grote tussentijdse update voor de iPhone uit. Daarvan is nu de vijfde testversie (bèta) verschenen. Welke vernieuwingen kunnen we straks verwachten?

iOS 16.1 bèta 5

De iOS 16.1 bèta 5 is beschikbaar voor zowel ontwikkelaars als publieke testers. Ook gaf Apple de zesde bèta van iPadOS 16.1 vrij. Dit is de eerste versie van het nieuwe iPad-besturingssysteem. Versie 16.0 slaat Apple door een vertraging over.

Live Activiteiten

iOS 16.1 is een relatief grote tussentijdse update, met meerdere nieuwe functies. De interessantste is ‘Live activiteiten’. Daarmee zie je de voortgang van lopende activiteiten op het toegangsscherm van de iPhone.

Sport-apps kunnen de feature gebruiken om live scores in realtime op het toegangsscherm weer te geven. Een pakketdienst kan Live activiteiten benutten om de geschatte aankomsttijd te tonen. En ben je bezig met een work-out, dan zie je de informatie ook op het toegangsscherm.

Bij de nieuwste iPhone 14 Pro-modellen wordt Live activiteiten geïntegreerd in het Dynamic Island. Zo zie je de informatie zelfs terwijl je de iPhone gebruikt en andere apps open hebt staan. Live-activiteiten worden ook getoond op het vergendelscherm in de Always-on modus.

Batterijpercentage

Het batterijpercentage zoals die nu (met iOS 16.0) is

Met iOS 16 hebben sommige iPhones de mogelijkheid om het batterijpercentage te tonen in de statusbalk. Verwarrend is dat het batterijpictogram visueel vol blijft, hoe laag het batterij-percentage ook is. Met iOS 16.1 verandert Apple dit, want het pictogram komt dan overeen met het percentage.

Ook brengt iOS 16.1 het batterijpercentage naar meer iPhones, waaronder de iPhone XR, iPhone 12 mini en iPhone 13 mini.

Andere vernieuwingen

Daarnaast zijn er meerdere kleinere vernieuwingen in iOS 16.1:

Er komt een optie om gedownloade apps alvast op de achtergrond uit te voeren voordat je ze voor het eerst opent. Dit maakt het mogelijk om een gedownloade app sneller te gebruiken.

iOS 16.1 ondersteunt Matter, waardoor je meer smart home-apparaten met HomeKit kunt gebruiken.

Je kunt de Wallet-app voor het eerst verwijderen.

Het wijzigen van je beginschermachtergrond wordt makkelijker: bij het veranderen van de wallpaper krijg je meteen de keuze tussen het toegangsscherm of beginscherm.

