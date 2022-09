iOS 16.1 bèta 3: dit kan je binnenkort op je iPhone!

iOS 16 is pas net uit, maar nu kunnen we al weer een nieuwe testversie proberen. iOS 16.1 bèta 3 laat ons een aantal nieuwe dingen zien. Wat dan precies?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 16.1 bèta 3 voor ontwikkelaars beschikbaar

Ontwikkelaars kunnen nu de iOS 16.1 bèta 3 downloaden op hun iPhone. In deze bèta laat Apple je verschillende aspecten van het iPhone-besturingssysteem makkelijker veranderen. We zien dan ook de grootste vernieuwing van iOS 16, de nieuwe lockscreen, aangepast worden.

Met iOS 16.1 bèta 3 kan je nu nog makkelijker switchen tussen deze en de bijpassende wallpapers. In dit artikel lees je over alle andere vernieuwingen van iOS 16.1.

iOS 16.1 bèta 3 maakt switch tussen wallpapers makkelijker

Met het nieuwe toegangsscherm van je iPhone maak je meerdere sets aan via ‘Focus’. Deze hebben elk hun eigen achtergrond en widget. Als je nu van achtergrond en lockscreen wilt wisselen, omdat je bijvoorbeeld op werk een professionelere wallpaper wilt hebben, is dat nog een tikkeltje onhandig. Je moet je iPhone weer vergrendelen en ontgrendelen en dan lang op het lockscreen tikken. Dan kan je pas deze modus aanpassen.

iOS 16.1 bèta 3 laat je dit nu makkelijker via de Instellingen-app doen. Daar kan je deze ook helemaal personaliseren of zelfs een nieuwe achtergrond maken. Met de eerste bèta van iOS 16.1 had Apple het gebruikers al makkelijker gemaakt om hun vergrendelscherm aan te passen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat is er nog meer nieuw met iOS 16.1?

De nieuwe manier van aanpassen is niet de enige vernieuwing in iOS 16.1. Zo voegde Apple de optie toe om het batterijpercentage weer bovenaan het scherm te plaatsen. Dit kon echter niet voor elke telefoon. Met deze bèta voegt Apple weer een aantal telefoons aan deze line-up toe: de iPhone 11 en de iPhone 13 mini. Ook maakt deze update het mogelijk om ervoor te kiezen om je iPhone enkel op te laden met groene stroom. Dit is helaas (nog) niet mogelijk in Nederland.

Ook zijn ‘Live Activities’ weer terug van weggeweest, kan je met iOS 16.1 bèta 3 eindelijk de Wallet-app verwijderen en rolt Apple de ondersteuning voor Matter, de nieuwe smart home-standaard, voor je iPhone uit.

Meer over iOS 16

De nieuwe versie van het iOS voor je iPhone zit boordevol nieuwe functies. En daar voegt de derde bèta van iOS 16.1 dus nog een flink aantal nieuwe mogelijkheden aan toe. Bij iOS 16 kan je naast het nieuwe lockscreen nog veel meer. Wil je meer weten wat er nieuw is in iOS 16? Lees dan onderstaand artikel even door.

Lees meer: iOS 16 is uit – deze iPhone-functies moet je zeker proberen

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!