iOS 16.1 bèta: adaptieve transparantie op AirPods Pro 1 (of toch niet)

Is het een verrassing of een foutje? In de iOS 16.1 bèta krijgen de AirPods Pro 1 opeens ondersteuning voor adaptieve transparantie. Hopelijk gaat het echt gebeuren, want de functie is een welkome aanvulling voor de eerste generatie AirPods Pro.

iOS 16.1 bèta: AirPods Pro 1 krijgen adaptieve transparantie

Het is op zijn minst opvallend wat er in iOS 16.1 bèta gebeurd, want de adaptieve transparantie is eigenlijk een speciale functie van de AirPods Pro 2. Hiermee hoor je al het geluid om je heen wanneer je de oordopjes in hebt, maar worden te harde geluiden onderdrukt.

Zo heb je dus minder last meer van bijvoorbeeld een lawaaiige betonboor bij wegwerkzaamheden of te luidruchtige voetbalsupporters in de trein. Een prima functie dus!

Dat de AirPods Pro 1 nu deze feature ook gaat krijgen is een toffe move van Apple. Maar we moeten er wel een aantal kanttekeningen bij plaatsen. Volgens de Apple website is de H2-chip nodig om adaptieve transparantie te laten werken. De AirPods Pro 1 hebben nog de H1-chip. Maar misschien heeft Apple toch een manier gevonden om de functie te laten functioneren op de voorgaande generatie chips.

Daarnaast zit de adaptieve transparantie-optie voor de AirPods Pro 1 op dit moment alleen in de bèta van iOS 16.1. Er bestaat dus een redelijke kans dat dit een foutje van Apple is en de functie bij de uiteindelijke release van iOS 16.1 weer verdwenen is. Toch hopen we stiekem wel dat bezitters van de AirPods Pro 1 ook deze functie gaan krijgen.

AirPods Pro kopen

Heb je nog geen AirPods (Pro)? En wil je functies als adaptieve transparantie, touchbediening en ruisonderdrukking? Dan moet je bij de AirPods Pro 2 zijn. Ze een stukje beter dan de eerste generatie en je weet dan zeker dat je al deze functies ook hebt. Check onze AirPods Pro 2-prijsvergelijker! Daarmee kun je gemakkelijk de beste prijs vinden voor je nieuwe oordopjes!

