iOS 16.1.2 is uit: dit zijn de nieuwe functies

Er is een nieuwe update voor je iPhone verschenen. Wat zijn de nieuwe functies in iOS 16.1.2? Of zijn het deze keer weer alleen beveiligingsupdates?

iOS 16.1.2: nieuwe functies

De vorige update (iOS 16.1.1) is nog maar net uit, of de volgende staat alweer klaar voor je iPhone. In iOS 16.1.2 zitten jammer genoeg geen nieuwe functies, maar worden er wel een paar belangrijke updates doorgevoerd.

De belangrijkste update in iOS 16.1.2 is die voor de iPhone 14– en iPhone 14 Pro-modellen. Er zijn namelijk een paar zaken gewijzigd bij de ongelukdetectie (Engels: Crash Detection). Apple’s Crashdetectie is een gloednieuwe functie voor de iPhone 14 (Plus), iPhone 14 Pro (Max), Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2022 en Apple Watch Ultra.

Wanneer je tijdens het het autorijden in een botsing terecht komt, krijg je een melding op je iPhone of smartwatch. Je hebt dan 10 seconden de tijd om deze melding te annuleren. Doe je dit niet (omdat je bijvoorbeeld buiten bewustzijn bent) dan belt Crashdetectie meteen de hulpdiensten. Of deze update de problemen met het per ongeluk activeren van de functie tijdens een wilde achtbaanrit oplost is niet bekend …

iOS 16.1.2 downloaden

De update is nu beschikbaar voor elke iPhone met iOS 16. Het downloaden van iOS 16.1.2 doe je zo:

Zorg dat je iPhone-accu voor minstens 50 procent vol zit, of hang hem aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en tik op ‘Download en installeer’.

Nieuwste functies van iOS 16.1

Eind oktober verscheen de grote iOS 16.1-update. Hierin zaten een aantal toffe nieuwe functies.

1. Live activiteiten

Zo zie je bijvoorbeeld de tussenstand van een sportwedstrijd, zonder dat je je iPhone hoeft te ontgrendelen. Ook kan een pakketdienst je op deze manier via het toegangsscherm op de hoogte houden van de geschatte aankomsttijd.

2. Gedeelde bibliotheek

Met iOS 16.1 is er ook een nieuwe manier om foto’s te delen. Je kunt een gedeelde album maken in iCloud waarin je met maximaal vijf anderen foto’s deelt.

3. Verbeteringen aan het batterijpercentage

In iOS 16 kwam het batterijpercentage weer terug in het accu-icoontje. Met iOS 16.1 komt het pictogram overeen met het percentage. Ook brengt Apple het percentage naar meer iPhones, dus ook de iPhone XR, iPhone 12 mini en iPhone 13 mini kunnen hem toevoegen.

