Concept: Zo maken interactieve widgets iOS 15 veel beter

Sinds vorig jaar kun je widgets op het scherm van je iPhone zetten, maar dit concept laat zien dat iOS 15 nog veel kan verbeteren.

Interactieve widgets cruciaal voor iOS 15

Met ontwikkelaarsbeurs WWDC aan de horizon, is het bijna een jaar geleden dat iOS 14 werd onthuld. De optie om widgets op je homescreen te plaatsen was een van de belangrijkste verbeteringen en een jaar later zijn er al heel wat apps die hun eigen widget hebben gekregen.

Toch laat dit iOS 15 concept van 9to5Mac zien dat er nog heel wat ruimte voor verbetering is. Zo zijn er veel Apple-apps (zoals de rekenmachine) die nog steeds geen widget hebben en zijn sommige widgets niet erg functioneel.

Dat heeft een belangrijke reden: widgets zijn nog niet interactief genoeg. Daardoor laten ze nu alleen informatie zien en moet je alsnog de app zelf openen om daadwerkelijk een taak uit te voeren. Dit concept laat zien hoe de toevoeging van interactiviteit voor grote veranderingen kan zorgen.

Stel je bijvoorbeeld een HomeKit-widget voor, waar je de vier belangrijkste lampen in kunt zetten en rechtstreeks vanaf je homescreen aan en uitzetten. Of een Telefoonwidget, met sneltoetsen voor je favoriete contactpersonen. Een kleine audioboek- of podcastwidget waarmee je meteen verder kunt luisteren door op de widget te tikken zou ook een welkome toevoeging zijn.

Dit kun je van iOS 15 verwachten

Het widget concept laat goed zien dat Apple bestaande functies nog verder uit kan bouwen om de functionaliteit ervan te verbeteren. Uit geruchten die de afgelopen maanden opgedoken zijn, lijkt iOS 15 ook voornamelijk een update te worden die huidige functies verder uitbouwt. Zo zou het bedrijf met een nieuwe notificatiefunctie komen, waarmee je op basis van je locatie de meldingen van specifieke apps aan en uit kunt zetten. Meer weten over de grote iPhone-update van 2021? Check dan onze iOS 15 verwachtingen en onze video hieronder.