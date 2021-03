In deze iOS 15 wensenlijst blikken we vooruit op dé iPhone-update van 2021. Van interactieve widgets, een nieuw design tot aan een eigen wachtwoorddienst: hopelijk voegt Apple deze functies toe.

iOS 15 wensenlijst: 9 functies die hopelijk toegevoegd worden

We moeten er nog een paar maanden op wachten, maar achter de schermen sleutelt Apple hard door aan iOS 15. De nieuwe iPhone-softwareversie verschijnt later dit jaar, maar dankzij gelekte informatie weten we al het een en ander. In deze iOS 15 wensenlijst blikken we vooruit op de functies die Apple hopelijk gaat toevoegen.

1. Wachtwoorddienst van Apple

Wie slim is, gebruikt een wachtwoorddienst. Zo’n app onthoudt al je aanmeldgegevens voor apps en websites zodat jij het niet hoeft te doen. Apple heeft hiervoor natuurlijk al langere tijd de iCloud-sleutelhanger, maar het is tijd voor de volgende stap. De sleutelhanger werkt namelijk minder fijn dan concurrenten.

Hopelijk introduceert Apple met iOS 15 een eigen wachtwoorddienst à la 1Password, Bitwarden of Dashlane. Technisch moet dit allemaal niet te uitdagend zijn voor het bedrijf. Momenteel kan Safari immers al sterke wachtwoorden voorstellen en die vervolgens opslaan in je iCloud-sleutelhanger.

Door hier een losstaande app van te maken, trek je meer mensen over de grens om een wachtwoordmanager te gebruiken. Bovendien kan Apple deze dienst beschikbaar stellen voor andere platformen, zoals Android. Op die manier kan de wachtwoordmanager ook nog eens lucratief zijn.

2. Apple 2FA-app

Nu we toch bezig zijn met Apple en veiligheid, waarom heeft het bedrijf eigenlijk geen tweefactorauthenticatie-app (2FA)? Wat ons betreft is zo’n app anno 2021 onmisbaar.

Een 2FA-app beveiligt je profielen op websites en apps omdat je tijdens het inloggen niet alleen je aanmeldgegevens nodig hebt, maar ook een verificatiecode. Deze wordt naar jouw iPhone, Mac of iPad gestuurd. Kwaadwillenden wordt het zo veel moeilijker gemaakt om toegang te krijgen tot je beleggingsapp of social media. Ze hebben namelijk fysieke toegang nodig tot je apparaat voor de verificatiecode.

3. Meer vrijheid

Met iOS 14 gaf Apple veel meer controle aan iPhone-gebruikers. Voortaan konden wij ons eigen thuisscherm personaliseren met widgets en andere app-iconen. Hopelijk trekt Apple die lijn door met iOS 15.

Het zou bijvoorbeeld tof zijn om op bepaalde plekken witruimte op het iPhone-thuisscherm toe te voegen. Op die manier kun je widgets en app-iconen precies op de juiste plek zetten en een rustiger thuisscherm creëren.

Ook is het in iOS 14 nog best een gedoe om de icoontjes van apps te veranderen, onder meer omdat je aan de slag moet met de Opdrachten-app. Dat moet makkelijker kunnen?

4. Dynamische widgets

iOS 14 introduceerde widgets en hopelijk pakt zijn opvolger door. We hopen dat Apple ervoor zorgt dat je in iOS 15 aan de slag kunt met interactieve widgets. Nu zijn de ‘uitgeklapte apps’ namelijk nog behoorlijk ‘dom’. Ze verversen soms, maar interactie is onmogelijk.

Heb je bijvoorbeeld een widget van de Notities-app op je thuisscherm staan? Zodra je op een aantekening tikt wordt simpelweg de Notities-app geopend, in plaats van bijvoorbeeld een venster. Ook is het nog onmogelijk om vanaf het iPhone-thuisscherm een notitie toe te voegen via de widget.

5. Scherm dat altijd aanstaat

Als we de geruchten mogen geloven, krijgt de iPhone 13 een always-on-display. Zo’n scherm gaat nooit ‘slapen’, maar blijft altijd op een minimale manier aanstaan. Op die manier kun je bijvoorbeeld binnengekomen e-mails en de tijd aflezen zonder je iPhone te ontgrendelen.

Hopelijk sorteert Apple op deze innovatie voor door haar eigen apps alvast gereed te maken. Wanneer blijkt dat iOS 15 daadwerkelijk allerlei verwijzingen naar een always-on-scherm heeft, is het bovendien zo goed als zeker dat de iPhone 13 dit display krijgt.

6. Uniforme iconen

De iPhone en Mac groeien al jaren naar elkaar toe. Qua vormgeving zijn er echter nog wel wat verschillen. Neem bijvoorbeeld de app-iconen van iOS 14 en macOS 11 (Big Sur), de laatste Mac-softwareversie. Deze plaatjes komen niet overeen waardoor de boel wat chaotisch oogt. Het is een inkoppertje voor Apple om het design met iOS 15 glad te strijken.

7. Split screen

Op Android-smartphones kun je al jaren aan de slag met split screen, en het is tijd dat Apple dit voorbeeld volgt. Dankzij split screen kun je het iPhone-scherm in twee delen breken. Zo kun je links op het scherm bijvoorbeeld een film kijken, terwijl op de rechterkant WhatsApp open staat.

Mensen met een compacte telefoon, zoals de iPhone 12 mini of iPhone SE, gaan deze functie waarschijnlijk niet gebruiken. Heb je echter een iPhone 12 Pro Max (met 6,7 inch-scherm), dan zou split screen erg van pas kunnen komen. Bovendien is split screen al mogelijk op iPads, dus technisch gezien moet Apple het voor elkaar kunnen krijgen.

8. Dynamische wallpapers van derden

Ben jij snel uitgekeken op je iPhone-achtergrond? Kies dan voor een dynamische wallpaper. Deze passen zich doorlopend aan waardoor je achtergrond net dat beetje extra flair krijgt.

Vooralsnog kun je alleen dynamische wallpapers van Apple zelf kiezen. Omdat het bedrijf de afgelopen jaren steeds meer vrijheid aan gebruikers geeft, is het niet ondenkbaar dat je straks ook bewegende iPhone-achtergronden van anderen kunt gebruiken.

Volgens een gerucht gaat Apple vanaf iOS 15 losse beveiligingsupdates aanbieden. Momenteel bundelt men deze updates altijd met een nieuwe iOS-versie. Door de twee te scheiden kun je wél je telefoon updaten, maar hoef je niet direct een nieuwe iOS-versie te installeren.

Apple presenteert nieuwe versies van iOS altijd tijdens WWDC, een jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars. Dit jaar vindt de beurs wederom compleet online plaats. WWDC 2021 begint op 7 juni 2021. Vervolgens komt iOS 15 vermoedelijk gelijktijdig met de nieuwe iPhones uit, medio september.

In aanloop naar de onthulling en release van iOS 15 zit de redactie van iPhoned bovenop al het Apple-nieuws. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, of download onze gratis app. Wil je meer weten over iOS 15? Lees dan onderstaande overzichtspagina met daarop een verzameling van alle geruchten en verwachtingen.

