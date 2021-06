Downloaden: dit zijn de officiële wallpapers van iOS 15 (en iPadOS 15)

Je moet nog een paar maanden wachten om met iOS 15 aan de slag te gaan, maar de officiële wallpapers zijn al wel te downloaden. Wij hebben alle officiële wallpapers van iOS 15 voor je op een rij gezet.

iOS 15 wallpapers downloaden

Nieuwe iPhone-update, nieuwe wallpapers. iOS 15 kun je pas dit najaar downloaden, maar door de achtergrond in te stellen pik je alvast een vleugje van de nieuwe software-update mee.

Jammer genoeg voegt Apple maar twee nieuwe wallpapers toe: een lichte, en een donkere. Dat aantal is een tegenvaller, want iOS 14 nam nog acht nieuwe achtergrondplaatjes met zich mee.

Hoe dan ook, hieronder kun je de officiële iOS 15 wallpapers downloaden:

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

Hoe kies ik een nieuwe iPhone-achtergrond?

Wil je de iOS 15 wallpapers downloaden? Dat doe je door op het plaatje te tikken, en vervolgens het fotobestand op te slaan. Mensen met de iPhoned-app kunnen beter op de downloadlink onder het plaatje drukken.

Heb je het plaatje opgeslagen? Open dan de Instellingen-app, ga naar ‘Achtergrond’ en tik bovenin op ‘Kies een nieuwe achtergrond’. Kies de iOS 15-wallpaper en druk onderin op ‘Stel in’. Vervolgens geef je aan of de wallpaper alleen op het toegangsscherm van je iPhone, het beginscherm of beide schermen wil zien.

Kom je er niet helemaal uit? Lees dan ons artikel over het instellen van een iPhone-achtergrond. Hierin leggen we heel precies uit wat je moet doen om een andere wallpaper in te stellen.

Wallpapers van iPadOS 15 downloaden

iPadOS 15 en iOS 15 zijn weliswaar verschillende besturingssystemen, maar de achtergronden zijn vrijwel identiek. Het enige verschil is dat de wallpapers van iPadOS 15 iets groter zijn zodat ze mooi uitkomen op het forsere scherm van een iPad.

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

Meer over iOS 15

Meer privacy, FaceTime komt naar Android en meer rust aan je hoofd: dat is iOS 15 in een notendop. De nieuwe iPhone-update is vanaf dit najaar te downloaden voor iedereen. De publieke testversie komt in juli uit. Let wel op, want deze bèta kan kinderziektes bevatten. Je leest alles over de iPhone-update van 2021 in ons iOS 15-overzicht.

