iOS 15: 8 verwachtingen voor dé iPhone-update van 2021

Met de presentatie voor de deur is het tijd voor onze iOS 15 verwachtingen. Van een nieuw design, meer privacy tot aan voorbereidingen voor de nieuwe iPhone: naar deze verbeteringen kijken wij het meeste uit. Lees je mee?

Dit zijn onze iOS 15 verwachtingen

7 juni is het zover. Dan onthult Apple iOS 15, dé grote iPhone-update van 2021. Dankzij geruchten en gelekte informatie weten we al het één en ander over de nieuwe update, dus is het tijd om vooruit te blikken. Dit zijn onze verwachtingen van iOS 15.

1. Nieuw design

Het iOS-design staat als een huis, maar ieder jaar voert Apple wat kleine veranderingen door. Dit keer verwachten we dat het ontwerp van de iPhone-software meer op dat van de Mac gaat lijken.

Vorig jaar introduceerde Apple met macOS Big Sur een nieuw uiterlijk voor de Mac-software. Vrijwel alle app-iconen werden hierbij in een fris jasje gestoken. Deze nieuwe grafische stijl is nog niet doorgevoerd op de iPhone en het zou vreemd zijn wanneer iOS 15 hier geen verandering in brengt.

2. Widgets worden beter

Nog zo’n inkopper: iOS 15 gaat widgets beter maken. Widgets, oftewel de uitgeklapte versies van apps voor op je iPhone-thuisscherm, waren dé grote vernieuwing in iOS 14. Zonder twijfel bouwt de update van 2021 op dit succes voort.

Wat er nog verbeterd kan worden? Een hoop! Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om apps vanaf je iPhone-thuisscherm in de widget te bedienen, in plaats van dat je naar de app wordt gestuurd, zoals nu het geval is.

→ Lees ook: iOS 15-verlanglijst: 9 functies die niet mogen ontbreken

3. Op maat gemaakt voor de iPhone 13

Ook is het logisch dat iOS 15 voorbereidingen treft voor de iPhone 13. De opvolger van de iPhone 12 wordt eind dit jaar gepresenteerd en draait uit de doos op de nieuwe iPhone-software.

In de wandelgangen wordt gezegd dat de iPhone 13 een always-on-scherm krijgt. Zo’n display staat – zoals je zou verwachten – altijd aan en dat ontgrendelt meer mogelijkheden.

De Apple Watch Series 5 en Apple Watch 6 hebben al een always-on-display en kunnen daardoor bijvoorbeeld binnenkomende berichten op het vergrendelscherm laten zien. Misschien heeft iOS 15 deze mogelijkheid ook wel.

→ Verder lezen: iPhone 13: 6 redenen om uit te kijken naar een always on-scherm

4. Meer privacy

“Privacy. That’s iPhone”. De nieuwste Apple-reclame windt er geen doekjes om. Geef je om privacy? Koop dan een iPhone. Het is dan ook niet meer dan logisch dat iOS 15 hierop voortborduurt.

Hoe dat gebeurt, is nog even de vraag. Apple heeft de laatste tijd namelijk al meerdere privacyfuncties uitgerold. Denk aan de trackerblokkade van iOS 14.5 en de mogelijkheid om AirTags bewuster met je gegevens om te laten gaan.

→ Ook interessant: Opinie: Het is tijd voor Apples eigen wachtwoordmanager

5. Slimmere notificaties

Wil jij niet gestoord worden door je telefoon tijdens het werk? Dan brengt iOS 15 een handige functie met zich mee. Volgens persbureau Bloomberg, dat doorgaans goed ingevoerd is als het op Apple aan komt, gaat de iPhone straks namelijk rekening houden met je schema.

Notificaties worden afhankelijk van jouw activiteiten wel of niet afgeleverd op je telefoon. Ben je tussen 09:00 en 17:00 uur aan het werk, dan wordt de melding (met daarin bijvoorbeeld een nieuwe e-mail of WhatsApp) uitgesteld tot hierna.

Over geluid gesproken: Bloomberg denkt dat de iPhone straks een geluidje gaat maken wanneer apps stiekem gegevens van je verzamelen. Deze functie zou bovenop de bestaande trackerblokkade komen en spionerende apps extra op de vingers tikken.

→ Lees ook: ‘iOS 15 en iPadOS 15 krijgen nieuw homescreen, notificaties en meer’

6. Meer keuzevrijheid

Apple staat bekend als een gesloten bedrijf, maar met iOS 14 liet men de teugels een beetje los. Sinds 2020 kun je bijvoorbeeld een andere standaard mail-app kiezen, maar de keuzevrijheid is vooralsnog beperkt.

Met iOS 15 zou Apple de touwtjes iets meer loslaten en je bijvoorbeeld een andere muziek-app laten kiezen. Dat is vooral goed nieuws voor Spotify-abonnees, want momenteel is Muziek dé standaard iPhone-muziekapp.

7. Concurrent voor WhatsApp in de maak?

Nog even terugkomend op Apple en privacy. De iPhone-maker ligt al maanden overhoop met allerlei andere techbedrijven, waaronder Facebook. Facebook is de eigenaar van WhatsApp en daarmee een directe concurrent voor iMessage, Apples eigen chat-app.

Volgens website MacRumors heeft Apple meerdere plannetjes om iMessage naar het volgende niveau te halen. Het uiteindelijke doel hiervan is om Facebook een hak te zetten. Het bedrijf van Mark Zuckerberg uitte de afgelopen maanden een hoop kritiek op Apple, omdat de iPhone-maker de advertentie-industrie zou benadelen.

→ Ook interessant: Apple vs Facebook: jarenlange strijd tussen twee tech-giganten nadert hoogtepunt

8. Bewegende wallpapers

We sluiten deze iOS 15 verwachtingen af met een kleine, maar daardoor niet minder toffe update. Het lijkt er namelijk op dat straks ook andere ontwikkelaars dynamische wallpapers kunnen maken.

Momenteel mag alleen Apple zelf achtergronden maken die automatisch meekleuren met de lichte of donkere modus van jouw iPhone. Iedere dag verschijnen er nieuwe toffe iPhone-wallpapers online, dus laten we hopen dat Apple deze mogelijkheid ook aan andere ontwerpers geeft.

Wanneer kan ik iOS 15 downloaden?

Dat waren de iOS 15 verwachtingen. De hamvraag is nu: wanneer kun jij de update downloaden? Dat horen we op 7 juni. Om 19:00 uur Nederlandse tijd gaat WWDC 2021 van start, Apples jaarlijkse software-bijeenkomst.

Tijdens deze presentatie vertelt het bedrijf vanaf wanneer je iOS 15 kunt downloaden. We denken dat het ergens in september wordt. Dan verwachten we namelijk ook de iPhone 13-serie te zien.

Op welke telefoons kan ik iOS 15 downloaden?

Op 7 juni maakt Apple ook bekend welke iPhones iOS 15 aan kunnen. Op basis van vorige versies durven we wel een inschatting te maken welke telefoons straks kunnen updaten.

Omdat iPhones over het algemeen vijf jaar iOS-updates krijgen, denken we dat de iPhone 6S, iPhone 6S Plus en eerste iPhone SE buiten de boot vallen. Dit betekent dat alle toestellen vanaf de iPhone 7 (uit 2016) wél kunnen updaten naar iOS 15.

Voor wie niets wil missen

