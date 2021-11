7 functies van iOS 15 die Apple nog steeds niet heeft uitgebracht

iOS 15 is nu een paar maanden uit, maar niet alle beloofde iPhone-functies zijn al beschikbaar. In dit artikel noemen we 7 features die zijn uitgesteld en er (mogelijk) nog snel aan zitten te komen.

iOS 15: de uitgestelde functies

Eerlijk is eerlijk: iOS 15 is niet de spectaculairste iPhone-update die er is geweest. Dat kwam mede door functies die waren opgeschort, want aanvankelijk had Apple meer vernieuwingen naar het besturingssysteem willen brengen. Verschillende iOS 15-functies die Apple tijdens WWDC in juni aankondigde, zijn namelijk nog niet verschenen. Dit zijn ze.

1. Digitale erfenis

Een functie die nog steeds ontbreekt, is bijvoorbeeld Digitale Erfenis. Daarmee wijs je een contactpersoon toe als ‘erfeniscontact’. Diegene heeft na je overlijden toegang tot de gegevens die op je iPhone staan, zoals je foto’s, berichten, notities en bestanden.

Waarschijnlijk komt de iOS 15-functie er snel aan, want hij is aanwezig in de bèta’s van iOS 15.2. Deze tussentijdse update is waarschijnlijk begin december beschikbaar.

2. Livetekst

Livetekst is misschien wel de coolste iOS 15-functie. Hiermee kan de iPhone tekst herkennen en kopiëren, bijvoorbeeld via de Camera-app of Foto’s. Helaas is de functie nog niet aanwezig in Nederland en België. Althans: standaard staat de optie uit.

Gelukkig is er al een manier om Livetekst al in te schakelen, al zit de functie goed verstopt. Open de Instellingen-app en ga naar ‘Algemeen>Taal en regio’. Zet de schakelaar achter ‘Livetekst’ op groen.

3. Visual Look Up

Met Visual Look Up krijg je informatie over wat er op een foto te zien is. Dit werkt onder meer met kunstwerken, bezienswaardigheden, planten en dieren. In Engelstalige landen is de functie – die veel lijkt op Google Lens – al aanwezig, maar hier moeten we er nog op wachten. Het is niet duidelijk wanneer Visual Look Up in Nederland verschijnt.

4. 3D-navigeren

Als je met Kaarten navigeert, kun je binnenkort in 3D door de stad rijden. De wegen en landschappen zijn tot in detail te bekijken en je ziet de hoogteverschillen. De weergave is helaas vooralsnog alleen beschikbaar in verschillende Amerikaanse steden.

5. ID-kaarten

Vanaf iOS 15 zou het mogelijk zijn voor Amerikanen om hun ID-kaart of rijbewijs toe te voegen aan de Wallet-app. Apple heeft onlangs echter aangekondigd dat de functie is uitgesteld tot 2022.

6. Kamersleutels

Een andere toevoeging aan de Wallet-app is de mogelijkheid om kamersleutels erin te bewaren. Dit kan bijvoorbeeld de sleutel voor je kantoor of hotelkamer zijn. De deur ontgrendel je dan door je iPhone of Apple Watch in de buurt van het slot te houden. De functie had er in iOS 15 moeten zijn, maar is uitgesteld naar ‘later dit najaar’.

7. Privacyrapport voor apps

Welke apps hebben toegang tot je locatie, foto’s, camera, microfoon en contacten en maakten daar in de afgelopen zeven dagen gebruik van? Het Privacyrapport laat het zien. Hier zie je ook met welke domeinen de apps contact hebben gelegd.

De functie is uitgesteld, maar we hoeven er niet lang meer op te wachten. Vanaf iOS 15.2 is het Privacyrapport voor apps aanwezig op je iPhone. Deze vind je via ‘Instellingen>Privacy’.

