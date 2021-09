iOS 15 releasedatum: dit is wanneer je de update kan downloaden

De iOS 15 releasedatum is bekend! Op maandag 20 september kan iedereen de nieuwe iPhone-software installeren. Op deze dag brengt Apple ook iPadOS 15, watchOS 8 en tvOS 15 uit.

iOS 15 releasedatum

Apple maakte de releasedatum van iOS 15 zojuist bekend tijdens het jaarlijkse september-event. Alle iPhones die overweg kunnen met iOS 14, zijn straks ook te updaten naar iOS 15. Dit betekent dat je een iPhone 6s of nieuwer nodig hebt. Dit zijn de releasedata van de besturingssystemen:

iOS 15: beschikbaar vanaf 20 september

iPadOS 15: beschikbaar vanaf 20 september

watchOS 8: beschikbaar vanaf 20 september

tvOS 15: beschikbaar vanaf 20 september

Nieuwe functies van iOS 15

Een van de grootste vernieuwingen van iOS 15 is de functie Focus. Daarmee bepaal je wanneer je welke notificaties binnenkrijgt. Ben je bijvoorbeeld aan het werk, dan word je alleen gestoord door personen en apps die werkgerelateerd zijn. Ben je thuis, dan komen dit soort meldingen vooral niet binnen.

Ook gaan verschillende apps erop vooruit. Een daarvan is FaceTime. De videobel-app krijgt een portretmodus, een functie die het achtergrondgeluid wegdrukt en meer. Ook kan de iPhone-camera voor het eerst tekst lezen er zijn veel toffe functies die je privacy beschermen. Meer vernieuwingen lees je in een uitgebreid dossier over iOS 15.

iOS 15 downloaden

Het downloaden van iOS 15 kan dus al op maandag 20 september. Meestal is de software rond 19:00 uur te installeren. Om de software-update op te halen, open je de Instellingen-app en kies je voor ‘Algemeen>Software-update’. Daar tik je op ‘Download en installeer’.

Het installeren van een grote software-update gaat vrijwel altijd goed; toch is het verstandig om vooraf een reservekopie (back-up) te maken, bijvoorbeeld via iCloud. In een artikel lees je hoe een back-up maken van je iPhone werkt.