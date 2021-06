Met iOS 15 zorgt Apple ervoor dat je privacy beter gewaarborgd is. Hoe dat werkt en wat jij er aan hebt, leggen we uit in dit artikel.

iOS 15 privacy: alle verbeteringen op een rij

Apple doet er alles aan om voorop te lopen als het gaat om de bescherming van de privacy van zijn gebruikers. Daarvoor moet het bedrijf wel blijven innoveren.

In iOS 15 worden er daarom weer een aantal verbeteringen doorgevoerd. In dit artikel leggen uit wat er gebeurt en wat jij daar aan hebt. Een deel van deze functies is onderdeel van het abonnement iCloud Plus, maar dat vermelden we er dan duidelijk bij.

1. Zie wat je apps van je willen weten

Apple introduceert de App Privacy Report, een overzicht van apps die de afgelopen zeven dagen je locatie, foto’s, camera, microfoon of contacten hebben bekeken en hoe vaak ze dat hebben gedaan. Tevens zie je in dit overzicht met welke derde partijen een app je data deelt. Uiteraard heb je al sinds vroegere versies van iOS zelf de controle of je deze data deelt.

2. Je Siri-opdrachten blijven op je toestel

Als je een opdracht geeft aan Siri, zoals het zetten van een wekker, dan werd er een audio-opname naar de servers van Apple gestuurd om te analyseren.

Enkele jaren geleden bleek dat medewerkers van Apple sommige van deze audio-opnames luisterden om Siri te verbeteren. Dat was een flink schandaal, want Siri activeert ook wel eens onbedoeld. Daardoor konden Apple-medewerkers bijzonder persoonlijke informatie te horen krijgen.

Met iOS 15 worden je vragen offline op jouw toestel verwerkt en beantwoord. Enkel als je een vraag stelt die Siri online moet opzoeken, wordt er een internetverbinding ingezet.

3. Geen VPN meer nodig (iCloud Plus)

Onderdeel van iCloud Plus is Private Relay. Dat betekent dat als je in Safari aan het browsen bent, alles via een versleutelde verbinding gaat en de verbinding wordt omgeleid waardoor alleen jij en de website kan zien wat er gebeurt.

Dat betekent dat zowel Apple als je internetprovider niet mee kunnen kijken. Het komt er dus op neer dat iCloud Plus-leden straks een VPN van Apple kunnen gebruiken.

4. Een nep e-mailadres voor alle diensten (iCloud Plus)

Heb je geen zin om je persoonlijke e-mail in te vullen zodra je iets bestelt of je jezelf registreert voor een dienst? Met iCloud Plus krijg je de mogelijkheid om unieke, willekeurige e-mailadressen aan te maken die de berichten doorsturen naar je daadwerkelijke inbox. Zo mis je niets, maar deel je ook je persoonlijke e-mailadres niet zomaar met iedereen.

Je kunt zoveel e-mailadressen aanmaken en weer verwijderen als je wil. Daardoor is het mogelijk om voor elke dienst een ander e-mailadres te gebruiken en deze ook weer te verwijderen als je geen berichten meer wil ontvangen. Zo wordt het je heel makkelijk gemaakt om je uit te schrijven.

5. Apple biedt zelf verificatiecodes

Het gebruiken van twee factor verificatie is verstandig, maar je moet daarvoor wel een andere partij vertrouwen. Wellicht gebruik je een app van Google, Microsoft of een wachtwoordmanager om verificatiecodes te genereren. Dat is vanaf iOS 15 niet meer nodig. De codes worden ingebouwd via de iCloud-sleutelhanger.

6. Geen tracking meer via mailinglijsten

Als bedrijven mails uitsturen, zit er vaak een onzichtbare pixel in verborgen. Via deze pixel kunnen bedrijven allerlei informatie van hun lezers verzamelen. Bijvoorbeeld je ip-adres en of je de e-mail hebt geopend. Via Mail Privacy Protection in iOS 15 wordt het voor bedrijven niet meer mogelijk om jou op die manier te tracken.

7. Knippen en plakken wordt veiliger

Zodra je informatie kopieert op je iPhone en een app opent, kan die app zien wat er op het klembord staat. Ook als het gevoelige data betreft, zoals wachtwoorden. Zodra je in iOS 15 iets kopieert in de ene app, kan een andere app deze informatie niet zien. Pas als je in die app plakt wordt het zichtbaar.

8. Eenmalig je locatie delen

Wil een app je locatie weten, dan is het met f iOS 15 mogelijk om eenmalig toegang tot je locatie te geven door op een knop te drukken.

9. Meer privacy van adverteerders in Safari

Adverteerders willen graag weten of iemand hun advertenties heeft gezien en er ook op heeft geklikt. Vanaf iOS 15 krijgt de adverteerder wel te zien dat er iemand heeft geklikt, maar geeft Safari verder geen informatie vrij. Alle data blijft op jouw iPhone staan.

10. Veilig je gezondheidsdata delen

Het wordt mogelijk om met iOS 15 informatie uit de Gezondheid-app met anderen te delen, zoals een partner of arts. Dat klinkt als een slecht idee, omdat dit om zeer gevoelige informatie gaat. Toch doet Apple er alles aan om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo krijg je alle controle over welke data je met wie deelt. Alle informatie wordt uiteraard ook versleuteld.

