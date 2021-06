Helaas: Deze iOS 15-functies komen niet naar oudere iPhones

Dit najaar kun je iOS 15 downloaden, maar het is maar de vraag of je alle verbeteringen kunt gebruiken. Oudere iPhones krijgen namelijk niet alle nieuwe functies van iOS 15. Een overzicht.

Oudere iPhone en iOS 15: deze functies worden overgeslagen

Dé iPhone-update van 2021 voegt allerlei nieuwe functies toe, maar misschien kun je deze straks niet allemaal op jouw telefoon gebruiken. Website 9to5Mac is er namelijk achter gekomen dat bepaalde functies alleen werken als je toestel een A12 Bionic of nieuwere chip heeft. Dit komt neer op de volgende toestellen:

Heb je een van deze telefoons? Dan kun je straks de volgende exclusief iOS 15-functies gebruiken. Wanneer je een ouder model hebt, gaan deze vernieuwingen aan je neus voorbij.

1. Exclusieve FaceTime-functies

FaceTime gaat er in iOS 15 flink op vooruit en krijgt onder meer Spatial Audio. Wanneer iemand tijdens het videobellen linksboven in jouw scherm zit, komt het geluid van diegene ook uit deze hoek.

Ook nieuw in FaceTime: de Portretmodus. Met deze functie kun je jouw achtergrond tijdens het videobellen wazig maken. Hierdoor komt de focus op jou te liggen, in plaats van je huiskamer, keuken of kantoor.

2. Gedetailleerde Apple Kaarten

Apple heeft haar Kaarten-app een fikse update gegeven en bijvoorbeeld nauwkeurige 3D-beelden van bergen, woestijnen, bossen en bezienswaardigheden toegevoegd. Deze mogelijkheid komt niet naar oudere iPhones.

Ook de ingebouwde routenavigatie van Apple Kaarten wordt alleen beschikbaar op relatief nieuwe modellen. Het bedrijf liet deze functie tijdens de aankondiging van iOS 15 zien. Zodra je bijvoorbeeld de metro uitstapt en niet weet waar je bent, kun je de omgeving met je iPhone scannen. Je telefoon laat je daarna precies weten waar je bent, als je dus maar een nieuw model hebt.

3. Live Text in foto’s

Apple heeft de belangrijkste functie van Google Lens naar iOS 15 gebracht. Met Live Text kun je teksten uit foto’s kopiëren. Zo kun je bijvoorbeeld aantekeningen fotograferen en deze notities direct opslaan, zonder dat jezelf hoeft te typen.

Nog een nieuwe functie in de Foto’s-app die ontbreekt op oudere iPhones: de mogelijkheid om direct informatie te zoeken via een kiekje. Op nieuwe modellen kun je bij een foto op de informatieknop drukken om bijvoorbeeld meer details te krijgen over de omgeving waar het plaatje is geschoten, inclusief eventuele bezienswaardigheden.

4. Animaties in de Weer-app

De Weer-app wordt compleet vernieuwd in iOS 15. Er zijn nu bijvoorbeeld duizenden interactieve achtergronden die heel precies laten zien wat voor weer het momenteel is, als je maar geen oudere iPhone hebt.

5. Sleutels in de Wallet-app

De laatste iOS 15-functie die oudere iPhones overslaat is de mogelijkheid om huissleutels, hotelpasjes en autosleutels aan de Wallet-app van je iPhone toe te voegen. Dit kan alleen op iPhones uit de bovenstaande lijst.

Downloaden kan dit najaar

Dit najaar kun je iOS 15 downloaden. De update is nu beschikbaar voor ontwikkelaars van apps en de publieke testversie volgt in juli. Vanaf dat moment kan iedereen met de nieuwste iPhone-update aan de slag. Die versie is mogelijk wel instabiel, want hij wordt nog flink verbeterd tot aan de definitieve uitrol dit najaar.

