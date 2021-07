Goed nieuws voor iedereen met beperkte opslag op zijn iPhone of Apple Watch: watchOS 8 en iOS 15 hebben veel minder ruimte nodig om geïnstalleerd te worden.

watchOS 8 en iOS 15 vereisen minder vrije ruimte

Heb je een iPhone met 64GB aan geheugen, of een wat oudere Apple Watch (zoals de Series 3)? Dan is het installeren van een grote software-update altijd weer even afwachten: heb je wel genoeg ruimte over om de benodigde bestanden te downloaden.

De komst van de derde bèta van de grote updates voor de iPhone, iPad en Apple Watch lijkt hier een oplossing voor te hebben. Op de bètawebsite van Apple schrijft het bedrijf dat je nu kunt updaten, ook als je ‘minder dan 500mb aan vrije ruimte beschikbaar hebt’.

Hoe Apple dit doet en hoeveel ruimte de opslag nu in beslag neemt, is niet duidelijk. Maar het is wel een oplossing voor iedereen met een Apple Watch Series 3. Eerder dit jaar klaagde een grote groep eigenaren van dit model dat ze moeite hadden om software-updates te installeren. De Series 3 heeft minder intern geheugen, waardoor Apple uiteindelijk aanraadde om het apparaat helemaal opnieuw te koppelen om te updaten.

Ook aan de slag met de iOS 15 bèta?

Het verkleinen van de hoeveelheid benodigde ruimte, zal dit najaar veel gedoe besparen. Naar verwachting brengt Apple in september of oktober de grote updates van 2021 uit. Wil je niet zo lang wachten om met alle nieuwe functies aan de slag te gaan? Dan kun je er ook voor kiezen om de publieke bèta te installeren. Wil je weten hoe je dit veilig en snel doet? Lees dan onze tip en bekijk onze video waarin we dit stap voor stap uitleggen.