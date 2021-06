Overzicht: deze iPhones en iPads krijgen iOS 15 en iPadOS 15

Nu iOS 15 is aangekondigd, wil je vast weten of jouw iPhone ook een update ontvangt. Daarom zetten we in dit overzicht alle iPhones op een rij die iOS 15 krijgen.

Deze iPhones hebben iOS 15-ondersteuning

Tijdens WWDC 2021 is iOS 15 uit de doeken gedaan, de grote iPhone-update die later dit jaar verschijnt. De release van iOS 15 laat nog even op zich wachten, maar we weten al wel welke iPhones de update krijgen.

Apple kiest er vaak voor om bij nieuwe iOS-updates apparaten te schrappen en niet meer te ondersteunen. Bij iOS 15 is dit gelukkig niet het geval: als jouw iPhone nu iOS 14 draait, kun je straks ook updaten naar iOS 15. Zelfs gebruikers van de oude iPhone 6s en iPhone SE kunnen dus aan de slag met alle nieuwe functies.

Deze iPhones ondersteunen iOS 15:

Als je een iPad hebt, is er ook iets om naar uit te kijken. Later dit jaar verschijnt namelijk iPadOS 15. Dit zijn de Apple-tablets die de nieuwste update ondersteunen.

Tot slot zetten we alle Apple Watch-modellen op een rijtje die watchOS 8 kunnen draaien. De update is niet groot, maar brengt wel veel handige verbeteringen met zich mee.

Dit is nieuw in iOS 15

iOS 15 is een forse update met een heleboel toffe verbeteringen. Zo gaat videobel-app FaceTime op de schop. De app gaat achtergrondruis wegfilteren en ondersteunt straks Spatial Audio. Hierdoor lijkt het tijdens het videobellen alsof geluid in videogesprekken uit een bepaalde richting komt.

Ook nieuw: de Focus-functie. Hiermee kun je speciale profielen maken als je bijvoorbeeld aan het werk bent en niet gestoord wil worden door allerlei apps. De optie kun je ook gebruiken als je even wil ontspannen en geen zin hebt om met je iPhone bezig te zijn. Als je de werkmodus activeert, dan krijg je bijvoorbeeld geen notificaties binnen van apps als Netflix en Videoland.

Verder wordt de Berichten-app verbeterd en zijn notificaties voortaan slimmer. Vooral dat laatste is erg handig, omdat iOS 15 meldingen die op elkaar lijken gaat bundelen. Ook zet Apple met iOS 15 weer de nodige stappen op het gebied van privacy.

