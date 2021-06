iOS 15 onthuld: alles over de grote iPhone-update van 2021

Apple heeft iOS 15 officieel gepresenteerd: dit moet je weten over de grote iPhone-update van 2021.

iOS 15 officieel onthuld

Apple doet iOS 15 uit de doeken tijdens de WWDC 2021-keynote. Deze jaarlijkse ontwikkelaarsbeurs vindt voor het tweede jaar op rij volledig digitaal plaats. iOS 15 is in alle opzichten het logische vervolg op de iOS 14, de grote update van 2020.

In plaats van veel baanbrekende veranderingen door te voeren, kiest Apple er dit jaar voor om vooral te focussen op het verbeteren van de dingen die er al zijn. Daarnaast staat iOS 15 ook weer garant voor een serie aan bugfixes en prestatieverbeteringen.

Hoewel iOS 15 onthuld is, zullen we nog wel even moeten wachten op de definitieve release van de update. Deze verschijnt altijd in het najaar, tegelijk met de nieuwste iPhones. Ook dit jaar zal de iPhone 13 standaard op iOS 15 draaien.

In de tussentijd verschijnen er echter meerdere bèta’s. Deze testversies komen eerst enkel voor ontwikkelaars beschikbaar, maar worden daarna ook uitgebracht voor reguliere gebruikers. Zodra we meer weten over de eerste iOS 15 bèta, lees je het op iPhoned.

Volg WWDC 2021 op iPhoned

Op het moment van schrijven is WWDC 2021 nog in volle gang! Dit artikel wordt doorlopend aangevuld met nieuwe informatie.