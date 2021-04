‘iOS 15 en iPadOS 15 krijgen nieuw homescreen, notificaties en meer’

Met WWDC aan de horizon is het hoog tijd voor meer informatie over iOS 15 en iPadOS 15. Nu doet Bloomberg een boekje open over een aantal ingrijpende veranderingen.

Bloomberg: iOS 15 en iPadOS 15 krijgen nieuw homescreen

Mark Gurman van Bloomberg heeft nieuwe informatie van zijn bronnen gekregen over iPadOS 15 en iOS 15. De updates die op WWDC onthuld worden, beloven weer heel wat nieuwe functies te introduceren.

Te beginnen met het homescreen van iPadOS 15. Volgens Gurman is het straks mogelijk om widgets te plaatsen op het iPad-thuisscherm, net zoals in iOS 14. Momenteel zitten widgets, oftewel uitgeklapte versies van apps, nog vast in het zijmenu van de iPad.

Widgets in iOS 14

‘Slimmere meldingen voor iPhone en iPad’

Ook schrijft Gurman dat de manier waarop de iPhone en iPad met notificaties omgaan anders wordt. De Apple-journalist heeft van zijn bronnen gehoord dat je straks meldingen kunt aanpassen op basis van de activiteit die je op dat moment doet, zoals autorijden.

Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om alle notificatiegeluiden te dempen wanneer je aan het werk bent. Zodra je naar huis rijdt gaat het geluid weer aan. Gurman denkt dat Apple ook geluiden gaat toevoegen op het moment dat apps stiekem persoonlijke gegevens over je verzamelen.

Onthulling in juni

Op 7 juni is WWDC 2021. Tijdens deze bijeenkomst presenteert Apple iOS 15 en iPadOS 15. Ook de andere software, zoals watchOS en macOS, krijgen dan updates. Na de presentatie in juni volgen meerdere testversies. We verwachten de definitieve versies van iOS 15 en iPadOS 15 in september, wanneer de iPhone 13 uitkomt.

Er is nog niet heel veel bekend over de nieuwe iPhone- en iPad-updates. Wel verwachten we dat er de komende maanden meer geruchten bijkomen. Eerder werd al geschreven dat iOS 15 een nieuwe grafisch stijl krijgt dat meer in lijn is met macOS, de computersoftware.

iPadOS 15 zou dan weer bezig om kunnen gaan met externe schermen. Zo kun je de Apple-tablet als volwaardig werkstation gebruiken. De afgelopen week onthulde iPad Pro 2021 heeft bijvoorbeeld dezelfde hardware (M1-chip) als de iMac 2021, dus dit gerucht is heel aannemelijk.