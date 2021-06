iOS 15: 4 functies die je gezondheid gaan verbeteren

iOS 15 zet volop in op gezondheid. Van vaccinatiebewijzen, stabieler lopen tot aan gezondheidsgegevens delen met anderen: deze functies voegt dé iPhone-update van 2021 toe.

Dit voegt iOS 15 toe voor je gezondheid

1. Gezondheid in de familie

Gedeelde smart is halve smart. Vanaf iOS 15 kun je persoonlijke gezondheidsgegevens daarom delen met familie, vrienden of een mantelzorger. Dit is uiteraard geheel vrijwillig.

Via de Gezondheid-app kun je onder meer het aantal stappen dat je hebt gelopen, hoeveelheid slaap en gegevens over je hartgezondheid delen. Het is ook mogelijk om persoonlijke informatie over de menstruatiecyclus met anderen te delen.

2. Een stabiele basis

iOS 15 voegt de functie Wandelstabiliteit toe. Deze vertelt – niet geheel verassend – hoe stabiel jij wandelt. Je kunt vanaf dit najaar in de Gezondheid-app op je iPhone zien hoe stevig jij op je benen staat.

Wandelstabiliteit kijkt hiervoor onder meer naar je staplengte en balans. Verder probeert de functie je stabiliteit te verhogen aan de hand van oefeningen. Uiteraard is ook dit geheel vrijwillig.

3. Inzoomen op de trends

iOS 15 zet daarnaast in op gezondheidstrends. In de Gezondheid-app kun je voortaan bekijken hoe consistent jouw levenswijze is. Zo check je bijvoorbeeld het gemiddeld aantal stappen dat je de afgelopen maanden hebt gezet.

Bovendien krijg je een seintje op het moment dat je trends veranderen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je de afgelopen weken een stuk minder hebt hardgelopen dan normaal. Deze berichten kun je bovendien weer delen met familie, vrienden en/of een mantelzorger.

4. Vaccinatiebewijs op zak

Tot slot speelt Apple met iOS 15 ook in op de pandemie. Er komt namelijk een mogelijkheid om je vaccinatiebewijs of negatieve testresultaat op je iPhone te zetten. Dat doe je door een qr-code te scannen, net als bij de vorige week verschenen CoronaCheck-app.

Wanneer kan ik iOS 15 downloaden?

Dit najaar komt iOS 15 uit. Dé iPhone-update staat standaard geïnstalleerd op het nieuwe model dat vermoedelijk in september wordt aangekondigd, de iPhone 13. Alle Apple-telefoons die nu iOS 14 hebben kunnen straks de overstap maken.

Momenteel is iOS 15 alleen beschikbaar voor ontwikkelaars van apps. De voorpret kan echter al beginnen, dus blikken we in onderstaande video vooruit naar de beste functies van iOS 15.