Overzicht: deze iOS 15-geruchten zaten er helemaal naast

Over iOS 15 lazen we maandenlang veel geruchten. Nu Apple de nieuwe softwareversie officieel heeft gepresenteerd, is het tijd om terug te kijken. Welke geruchten zaten er helemaal naast?

Deze geruchten over iOS 15 klopten niet

Geruchten zijn natuurlijk hartstikke leuk. Ze geven een aardige indicatie van wat de toekomst brengt en we kunnen er smakelijk om lachen als ze er naast zitten. Dit is ons overzicht van iOS 15-geruchten die niet waar bleken te zijn.

1. Een nieuw bedieningspaneel

Begin april lazen we dat iOS 15 een nieuw Bedieningspaneel zou krijgen. Details ontbraken, maar het menu met instellingen en snelkoppelingen moest lijken op dat van macOS 11 (Big Sur). Hoewel Apple wel wat kleine veranderingen doorvoerde, is deze voorspelling niet uitgekomen. In de basis verandert er met iOS 15 weinig aan het Bedieningspaneel op de iPhone en iPad.

2. Interactieve widgets

Met iOS 14 introduceerde Apple eindelijk widgets: een soort grotere app-icoontjes die informatie uit de betreffende app tonen. Verschillende concepten lieten zien hoe deze widgets in iOS 15 interactief konden worden. Dan zou je een taak uit kunnen voeren in de app zonder hem daadwerkelijk te openen. Denk bijvoorbeeld aan een Telefoon-widget met snelkoppelingen voor bepaalde contacten.

Helaas pindakaas: Apple verbetert de widgets wel voor iPadOS 15, maar interactief worden ze niet. We zullen waarschijnlijk nog minimaal een jaar tegen statische widgets aan moeten kijken. Dat is vooral jammer voor apps als de rekenmachine. Het zou natuurlijk erg handig zijn als je een sommetje direct op je thuisscherm uit kunt rekenen.

3. Food Tracking

Anonieme bronnen kun je maar beter met een korreltje zout nemen. Dat deed schrijver Connor Jewiss niet. Hij deelde het gerucht dat iOS 15 over een Food Tracking-functie zou beschikken. Daarmee konden gebruikers hun maaltijden invoeren en zien hoeveel calorieën ze binnen krijgen. Klinkt leuk, maar er klopte niks van. Apple vernieuwt in iOS 15 wel de Gezondheid-app, maar Food Tracking maakt daar geen onderdeel van uit.

4. Geen ondersteuning voor iPhone 6S (Plus) en iPhone SE?

Het gerucht dat de iPhone 6S geen update zou krijgen naar iOS 15 leek eigenlijk vrij logisch. Het toestel verscheen immers al in 2015 en is niet meer de snelste. Ook de iPhone 6S Plus en de eerste iPhone SE zouden blijven steken op iOS 14. Al deze toestellen draaien op de A9-chip.

Apple blijft de bejaarde iPhones echter nog minimaal een jaar langer ondersteunen. Deze herfst kunnen bezitters dus gewoon updaten en profiteren van de grote en kleine nieuwe functies in iOS 15.

Dit moet je weten over iOS 15

Veel geruchten over iOS 15 bleken overigens wél te kloppen. Zo worden de notificaties een stuk slimmer en geeft Apple FaceTime een flinke update. Dankzij SharePlay kun je samen met vrienden op hetzelfde moment een film kijken.

Ook voegt iOS 15 een aantal nieuwe functies toe voor AirPods-gebruikers. De oordopjes kunnen straks bijvoorbeeld je boodschappenlijstje voorlezen als je door de supermarkt loopt.

Wil je meer weten? We hebben zeven nieuwe grote functies van iOS 15 op een rij gezet. Je kunt ze ook bekijken in de video hieronder.

