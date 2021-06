iOS 15: deze 7 functies zijn zeker de moeite waard

iOS 15 is vanaf dit najaar te downloaden, maar wat kun je er eigenlijk mee? In dit stuk nemen we een voorproefje op dé iPhone-update van 2021. Dit zijn de belangrijkste functies van iOS 15.

Deze iOS 15-functies gaan de iPhone verbeteren

Een evolutie, maar geen revolutie. Daar waar iOS 14 (uit 2020) de grootste iPhone-update in jaren was, zet zijn opvolger vooral de puntjes op de i. Dit zijn wat ons betreft de belangrijkste iOS 15-functies.

1. FaceTime komt naar Android

Het succes van diensten als Google Meet en Zoom is Apple niet ontgaan. Het bedrijf voegt daarom een hele hoop nieuwe functies toe aan FaceTime, haar eigen videobel-app.

Te beginnen met een historisch moment: FaceTime komt naar Android. De Apple videobel-app is straks ook te gebruiken via de browser van een computer. Dit is vooral goed nieuws voor vriendengroepen waarbij zowel iPhones als Android-telefoons populair zijn, want dankzij de overstap kan iedereen meedoen.

FaceTime op Android (rechts)

Er zitten wel wat addertjes onder het gras. FaceTime krijgt bijvoorbeeld geen Android-app. In plaats daarvan is het de bedoeling dat mensen met een iPhone (die op iOS 15 draait) een uitnodiging versturen naar hun Android-vrienden. Zodra zij op deze link tikken worden ze toegelaten tot het videogesprek.

Ook nieuw in FaceTime op iOS 15: Spatial Audio. Deze functie kennen we al van de AirPods Pro. Dankzij Spatial Audio wordt geluid ‘gestuurd’. De vriend die tijdens het videobellen rechtsboven in je iPhone-scherm zit, produceert dus ook geluid vanuit die hoek.

2. SharePlay: Samen genieten van films, muziek en meer

Een andere grote functie van iOS 15 is SharePlay. Technisch gezien valt deze onder FaceTime, maar de toevoeging verdient een losse bespreking. SharePlay zorgt ervoor dat je tijdens FaceTime-videogesprekken allerlei content met je vrienden kunt delen. Denk aan films, muziek en foto’s.

SharePlay (links)

Waar je dit voor kunt gebruiken? Nou, bijvoorbeeld om samen een film te kijken met je vrienden. De video wordt namelijk gesynchroniseerd afgespeeld zodat je allemaal precies hetzelfde beeld ziet en niemand voor, of achterloopt. Met SharePlay kun je bijvoorbeeld ook je eigen iPhone-scherm met anderen delen.

3. Meer privacy

Privacy is in de loop der jaren een verdienmodel voor Apple geworden. Het bedrijf schreeuwt bij iedere iOS-update van de daken hoeveel men doet om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, en iOS 15 is hierop geen uitzondering.

Dé iPhone-update van 2021 zit namelijk boordevol allerlei privacy-verbeteringen. De standaard Mail-app verbergt bijvoorbeeld je IP-adres, dat vergelijkbaar is met het huisadres van je internetverbinding.

Ook nieuw: speciale Privacyrapporten. In de Instellingen-app van je iPhone kun je straks per app bekijken hoe (niet) nauw dat programma met je gegevens omgaat. Verder blokkeert Apple vanaf iOS 15 standaard onzichtbare pixels wanneer je met Safari browset. Marketeers gebruiken deze kleine plaatjes om jouw internetgedrag in kaart te brengen en jou zo hele persoonlijke reclames voor te schotelen.

4. Minder afleiding met Focus

Dit is misschien wel één van de meest handige nieuwe functies in iOS 15: Focus. Het komt erop neer dat Apple de bestaande Niet Storen-modus flink gaat uitbreiden. Je kunt straks allerlei profielen maken met eigen instellingen.

Maak bijvoorbeeld een Focus-profiel voor wanneer je op werk bent. Hierbij worden bepaalde meldingen gedempt, gaat de Niet Storen-modus aan en krijg je andere apps en widgets op je iPhone-thuisscherm te zien. Precies andersom werkt het ook. Je kunt dus een Focus-profiel activeren voor wanneer je thuis bent en juist niets met werk te maken wil hebben.

5. Slimmere meldingen

Notificaties zien er in iOS 15 anders uit. Profielfoto’s en iconen zijn groter, zodat je sneller herkent welke app je een melding stuurt. Ook worden meldingen voortaan gebundeld, zodat je in de ochtend (of avond) in één overzicht direct op de hoogte bent van wat er allemaal gebeurt is.

Meldingen worden voortaan op basis van prioriteit weergeven, met de belangrijkste nieuwtjes uiteraard bovenaan. De iPhone leert hierbij van jouw gebruik, maar je kunt het slimme algoritme wel een handje helpen.

6. iOS 15 en AirPods

Verder voegt iOS 15 een boel functies toe voor AirPods-dragers. De draadloze Apple-oordopjes kunnen voortaan bijvoorbeeld notities voorlezen. Dit is bijvoorbeeld handig tijdens het boodschappen doen, want de AirPods vertellen gewoon wat je nodig hebt, zonder dat je je iPhone erbij hoeft te pakken.

Ook nieuw in iOS 15: AirPods worden fijner voor mensen met lichte gehoorproblemen. De Apple-oordopjes gaan namelijk een slimme techniek gebruiken om tijdens gesprekken achtergrondruis weg te filteren, en juist focus te leggen op je gesprekspartner.

Uiteraard maakt Apple met iOS 15 van de mogelijkheid gebruik om een hoop van haar eigen apps in een fris jasje te steken. Een goed voorbeeld is de Camera-app. Deze wordt met iOS 15 een stuk slimmer en kan bijvoorbeeld tekst herkennen. Zo kun je bijvoorbeeld aantekeningen direct kopiëren door simpelweg even je iPhone-camera op de tekst te richten.

Verder steekt Apple ook de iPhone Weer-app in een fris jasje. Deze app ziet er niet alleen mooier uit, maar weet bijvoorbeeld ook hoe het met de luchtkwaliteit in steden zit. iOS 15 vernieuwt daarnaast de Apple Kaarten-app met een nieuw design en allerlei manieren om makkelijker en sneller de weg te vinden.

Wanneer kan ik iOS 15 downloaden?

We sluiten deze lijst met iOS 15-functies af met de release date van de nieuwe update. iOS 15 is vanaf “dit najaar” te downloaden. Voordat het zover is, wordt de iPhone-update de komende maanden uitvoerig getest. De publieke bèta start in juli en geïnteresseerden kunnen vanaf dan dus met de eerste, ruwe versie van iOS 15 aan de slag.

De definitieve release date van iOS 15 valt samen met de aankondiging van de iPhone 13, in september of oktober van dit jaar. Er is trouwens goed nieuws over de ondersteuning van iOS 15. Alle telefoons die nu iOS 14 draaien, kunnen straks gratis updaten.

