Overzicht: Deze iOS 15-functies hebben nu al last van vertraging

iOS 15 komt bijna uit, maar de nieuwe iPhone-software is bij uitkomst een stuk minder compleet dan Apple heeft beloofd. Deze iOS 15-functies hebben nu al last van vertraging.

Deze iOS 15-functies hebben last van vertraging

1. SharePlay

We beginnen met een van de grootste vernieuwingen in iOS 15: SharePlay. Deze functie kun je het best zien een uitgebreidere versie van FaceTime. Tijdens een videobelgesprek kun je samen met vrienden genieten van dezelfde film of liedjes, terwijl je elkaar dus ziet. SharePlay synchroniseert op de achtergrond, waardoor niemand voor- of achterloopt.

Apple heeft (nog) niet bekendgemaakt wanneer SharePlay naar de iPhone komt. Omdat de functie pas in een van de laatste bèta’s van iOS 15 (versie 6) werd geschrapt, denken we dat hij niet lang na de release uitkomt. Mogelijk voegt iOS 15.1 of 15.2 SharePlay toe.

2. Privacyrapporten

iOS 15 introduceert allerlei privacyfuncties, maar op de belangrijkste moet je wachten tot na de release. Apple heeft namelijk weten dat de zogeheten privacyrapporten niet direct in iOS 15 aanwezig zijn.

Privacyrapporten laten zien hoe (niet) nauw apps met jouw privacy omspringen. Je vindt de optie straks in de Instellingen-app van je iPhone. De rapporten laten per app zien hoe vaak het programma toegang heeft tot gevoelige iPhone-onderdelen zoals je camera, Foto’s-app en microfoon.

3. Universal Control

Technisch gezien valt deze functie niet onder iOS 15, maar heel jammer is het uitstel van Universal Control natuurlijk wel. Met deze functie kun je het toetsenbord (of trackpad) van een Mac gebruiken om naast je computer ook een iPad te bedienen. Dit is heel tof, want je kunt bijvoorbeeld bestanden van het ene naar het andere apparaat slepen.

4. Functie die je hopelijk niet snel nodig hebt

De meeste functies van iOS 15 willen wij dolgraag gebruiken, maar er zijn uitzonderingen. De ‘Digitale erfenis’-functie laten we bijvoorbeeld liever aan ons voorbijgaan.

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft Apple deze mogelijkheid aan de iPhone toegevoegd om jouw digitale nalatenschap, of die van anderen, in goede banen te leiden.

Het werkt simpel: je wijst een contactpersoon in je iPhone aan die jouw account kan beheren, mocht jij komen te overlijden. Het is nog niet duidelijk wanneer Apple deze functie gaat toevoegen.

5. Nog meer iOS 15-functies die zijn uitgesteld

Er zijn nog meer iOS 15-functies die met vertraging te maken hebben. Neem bijvoorbeeld de aangekondigde Home Keys, waarmee je slimme sloten kunt ontgrendelen via de Wallet-app op je iPhone. Dit is natuurlijk hartstikke handig, want je kunt hierdoor je huissleutel een keer vergeten zonder direct in de problemen te raken.

Ook uitgesteld: de gedetailleerde kaarten van CarPlay. In een select aantal wereldsteden gaat Apple later dit jaar van start met het leveren van hele nauwkeurige kaarten in Apple Kaarten, de tegenhanger van Google Maps. Voor Nederlanders is dit vooralsnog niet heel vervelend nieuws, want de dienst rolt in eerste instantie uit in plaatsen als New York, Londen en Los Angeles.

Tot slot heeft Apple ook haar ‘rijbewijsvervanger’ uitgesteld. In iOS 15 komt op termijn een functie waardoor (voorlopig alleen) Amerikanen hun iPhone als rijbewijs kunnen gebruiken. Hoe? Door de kaart aan de Wallet-app toe te voegen. Apple had überhaupt geen plannen om de functie in Nederland uit te brengen.

Wanneer komt iOS 15 uit?

Momenteel is de publieke bèta van iOS 15 in volle gang. Dat is goed nieuws voor Apple-fans, want dit betekent dat de nieuwe iPhone-software bijna verschijnt.

We verwachten dat iOS 15 ongeveer gelijktijdig met het iPhone 13-evenement wordt uitgebracht. Dit event vindt volgens geruchten half september plaats. Voorlopig lijkt 14 september de meest waarschijnlijke datum.

