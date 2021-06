Apple heeft tijdens het presenteren van nieuwe software-versies te weinig tijd om alle nieuwe functies te behandelen. Zo ook deze drag & drop feature, die multitasken op de iPhone een stuk makkelijker gaat maken.

Lees verder na de advertentie.

Drag & drop komt naar de iPhone

Met de komst van iOS 15 wordt het mogelijk om drag & drop te gebruiken tussen verschillende apps. Het slepen en plaatsen van content is al sinds 2017 beschikbaar op de iPad. Omdat de iPhone niet dezelfde splitscreen-functie heeft als de iPad, liet de functie wat langer op zich wachten. Apple heeft nu een slimme manier gevonden om drag & drop op de iPhone mogelijk te maken.

Om de nieuwe functie in iOS 15 te gebruiken, hou je een afbeelding of een geselecteerd stuk tekst binnen een app lang ingedrukt. Terwijl je het betreffende item ingedrukt houdt, navigeer je met een andere vinger naar een andere app. Zodra deze is geopend, laat je het item los. De afbeelding of tekst verschijnt vervolgens in de app waarin je je op dat moment bevindt.

Using cross-app drag and drop on iPhone in iOS 15. Finally 🎉 #WWDC21 pic.twitter.com/1RbyPBGfcq — Federico Viticci (@viticci) June 7, 2021

In veel apps kan je een item vasthouden en tegelijkertijd op andere items drukken om deze ook te selecteren. Op die manier creëer je een soort stapel van content, die je als groep kan verslepen en plaatsen in een andere app. Ook goed om te weten: de drag & drop-functie werkt niet in alle apps.

Meer nieuwe functies in iOS 15

Ieder jaar komt Apple met een nieuwe versie van iOS, het besturingssysteem dat op de iPhone te vinden is. Naast grote, in het oog springende features bieden deze systeemupdates ook kleinere verbeteringen. Vaak maken juist deze kleine upgrades een groot verschil.

Ook dit jaar heeft Apple weer een flinke lijst aan nieuwe functies in iOS 15 gepropt. Wij nemen de belangrijkste met je door in de onderstaande video: van de verbeterde FaceTime-functies tot notificaties, AirPods en wat er allemaal verandert op het gebied van privacy.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Dat kan via de website, onze gratis iPhoned-app of door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.