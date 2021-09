iOS 15 en iPadOS 15 nu beschikbaar: download dé updates van 2021

Eindelijk is het zover! Vanaf nu kun je iOS 15 en iPadOS 15 downloaden op je iPhone en iPad. Check hier welke apparaten worden ondersteund en hoe je de updates installeert.

iOS 15 downloaden nu mogelijk

We hebben er maandenlang naar uitgekeken en nu zijn de updates er eindelijk: iOS 15 en iPadOS 15 zijn te downloaden. Hiermee krijgen je iPhone en iPad er weer een heleboel nieuwe features en talloze verbeteringen bij. Het goede nieuws is dat heel veel iPhones en iPads worden ondersteund en dus de iOS 15- en iPadOS 15-update kunnen downloaden. Check hier of jouw apparaat erbij staat:

Deze iPhones ondersteunen iOS 15

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020), iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

Deze iPads ondersteunen iPadOS 15

iPad mini 4, iPad mini 2019, iPad Pro (eerste generatie), iPad Pro (tweede generatie), iPad Pro (2021), iPad Pro (2018), iPad Pro (2020), iPad 2017, iPad 2018, iPad Air 2, iPad Air (2020), iPad (2021), iPad mini (2021) en nieuwer.

Zo installeer je iOS 15 en iPadOS 15 veilig

Het is heel simpel om de grote iPhone- en iPad-update binnen te halen. Volg simpelweg de stappen hieronder om iOS 15 te downloaden.

Zorg dat je iPhone- of iPad-accu voor minstens 50 procent vol zit, of hang ‘m aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en volg de stappen op het scherm.

Heb je het stappenplan doorlopen? Dan zie je iOS 15 of iPadOS 15 automatisch verschijnen. Het kan trouwens zijn dat de updates niet direct zichtbaar zijn of heel langzaam downloaden. Als Apple een grote software-update uitbrengt, proberen heel veel gebruikers tegelijk de nieuwe versie te downloaden. Hierdoor ontstaan digitale wachtrijen en het is dan beter om eventjes te wachten, en het op een later moment opnieuw te proberen.

Zoals je in de stappen hierboven ziet, is het downloaden en installeren van een nieuwe iOS of iPadOS-versie heel simpel. Het gaat vanzelf en het is alleen belangrijk dat je bent verbonden met een stabiel wifi-netwerk en je Apple-apparaten genoeg hebt opgeladen, of aan het stroom hebt hangen. Ook raden we aan om vooraf een back-up van je iPhone/iPad te maken. Mocht er iets mis gaan tijdens het updateproces, dan raak je geen belangrijke data kwijt.

Dit is nieuw in iOS 15 en iPadOS 15

Met iOS 15 brengt Apple dé grote iOS-update voor 2021 uit. De versie introduceert de nodige vernieuwingen en maakt bijvoorbeeld FaceTime een stuk beter. Zo gaat de kwaliteit van videogesprekken omhoog en je kan nu ook FaceTimen met mensen zonder een iPhone. De videobel-app werkt voortaan ook in de browser en daardoor kun je ook gesprekken voeren met Android-gebruikers.

Ook nieuw: Focus. Deze functie helpt je om binnenkomende meldingen te bundelen, zodat niet te vaak wordt gestoorde door (niet zo belangrijke) pushmeldingen. Daarnaast voert iOS 15 verschillende privacyverbeteringen door en krijgt iCloud een handige VPN-functie. Meer lezen? Check het overzicht met toffe iOS 15-functies en neem ook een kijkje in de iOS 15 preview. Over een paar dagen publiceren we onze uitgebreide review.

iPadOS 15 is een iets kleinere update, maar biedt wel flink verbeterde widgets. Het is nu mogelijk om widgets overal op het iPad-thuisscherm te plaatsen. Ook gaan FaceTime en Safari op de schop en iPadOS 15 krijgt dezelfde Focus-modus als in iOS 15. Ook komt de Appbibliotheek naar de iPad, zodat al je apps in overzichtelijke mapjes worden geplaatst.