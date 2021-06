Wanneer kan ik iOS 15 downloaden? Dit is wanneer je aan de beurt bent

Afgelopen week werd iOS 15 gepresenteerd, maar wanneer kun je ermee aan de slag? In dit artikel vind je de tijdlijn van de nieuwste iPhone-update. Dit is wanneer je iOS 15 kunt downloaden.

iOS 15 downloaden: zo ziet de tijdlijn eruit

Voordat iedereen met de nieuwe update aan de slag kan, moeten er twee hordes worden overwonnen. Eerst rolt Apple de testversie voor ontwikkelaars uit. Daarna is de publieke bèta aan de beurt en pas als die is afgerond, kan iedereen iOS 15 downloaden. Dit is de tijdlijn van de iPhone-update in 2021.

1. iOS 15 bèta voor ontwikkelaars – Nu gestart

Het is niet niks, zo’n iPhone-update. Alle apps die jij momenteel op je telefoon hebt draaien zijn speciaal voor iOS 14 gemaakt, de update die eind 2020 gelijktijdig met de iPhone 12 uitkwam.

Apple kan dan ook niet zomaar een nieuwe iPhone-versie uitrollen en verwachten dat alles soepel loopt. Nee, ontwikkelaars hebben tijd nodig om hun apps klaar te maken voor iOS 15 en krijgen daarom de primeur. Zij mogen als eersten aan de slag met de iPhone-update van 2021.

Of je hier jaloers op moet zijn, is nog maar de vraag. Het gaat om een hele ruwe testversie van iOS 15 die allerlei bugs en problemen kan bevatten. Ben je ontwikkelaar? Download iOS 15 dan niet op een iPhone die je nodig hebt voor dagelijks gebruikt: het is niet voor niets een testversie.

→ Check ook onze iOS 15-video:

2. Publieke testversie – In juli

Nadat ontwikkelaars iOS 15 konden downloaden, komt de testversie naar het grote publiek. Tijdens de aankondiging zei Apple dat de publieke bèta – die dus voor iedereen te downloaden is, ontwikkelaar of niet – in juli uitkomt. Jammer genoeg gaf het bedrijf geen specifieke releasedatum.

We kunnen uiteraard wel een inschatting maken. De publieke bèta van iOS 14 verscheen op 9 juli 2020, en de testversie van iOS 13 kwam een jaar eerder al op 24 juni uit. Moeten we een inschatting maken, dan denken we dus dat de publieke bèta van iOS 15 in de eerste helft van juli verschijnt.

Wederom: het gaat hier om een testversie. Het is natuurlijk heel leuk om als één van de eersten met alle nieuwe iPhone-functies aan de slag te gaan, maar een bèta is bedoeld om kreukels glad te strijken. De testversie kan dus instabiel zijn.

3. iOS 15 downloaden – In september

Zijn alle puntjes op de i gezet, dan brengt Apple de iPhone-update definitief uit. We verwachten dat in september iedereen iOS 15 kan downloaden. Alle Apple-telefoons die nu iOS 14 draaien, kunnen ook met de opvolger overweg. Dat is netjes, want het betekent dat zelfs de zes jaar oude iPhone 6S de nieuwste iOS-versie nog kan draaien.

Apple brengt de definitieve versie van een iOS-update altijd gelijktijdig uit met de nieuwe iPhones van dit jaar. We verwachten dat Apple dit jaar vier nieuwe telefoons aankondigt: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max.

Waarschijnlijk vindt de presentatie in september plaats. De iPhone 12 werd nog in oktober aangekondigd, maar dat kwam vanwege de gevolgen van de coronacrisis op het productieschema. Volgens geruchten heeft Apple zich inmiddels aan de situatie aangepast en komen de nieuwe telefoons ‘gewoon’ in september.

Bereid je voor

Nu weet je wanneer je iOS 15 kunt downloaden! Alhoewel je dus nog even moet wachten, kan de voorpret natuurlijk gewoon beginnen. Je kunt bijvoorbeeld al de officiële wallpapers van iOS 15 downloaden, of ons overzicht van de grootste nieuwe functies lezen.

Daarover gesproken, wat ons betreft komt de tofste vernieuwing van iOS 15 niet in Nederland uit. Je leest er alles over in onderstaand artikel.

→ Lees verder: Opinie: de tofste functie van iOS 15 gaat aan onze neus voorbij

