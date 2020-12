We zijn pas net gewend aan iOS 14, maar het eerste iOS 15-concept is alweer gearriveerd. Een grafisch designer laat in een video zien hoe de grote iPhone-update van volgend jaar er misschien uit komt te zien.

iOS 15-concept laat rijkere iPhone-widgets zien

Het filmpje is online gezet door YouTuber Hacker34, die vorig jaar ook al vooruitblikte op iOS 14, de huidige softwareversie van de iPhone. De designer laat zijn creativiteit de vrije loop en het concept toont onder meer de volgende vernieuwingen.

1. Rijkere widgets

Het paradepaardje in het iOS 15-concept zijn de widgets. Sinds iOS 14 kun je aan de slag met deze ‘app-voorvertoningen’, maar ze zijn nog wel vrij statisch. Daar brengt dit concept verandering in. Je kunt bijvoorbeeld boodschappenlijstjes direct vanaf het iPhone-thuisscherm zien. Ook de muziek-widget is interactiever en laat je liedjes pauzeren en overslaan.

2. Mini widgets

Over widgets gesproken: het iOS 15-concept laat ook zien hoe Apple de app-voorproefjes naar het vergrendelscherm kan brengen. De YouTuber ziet hierbij voor zich hoe een always-on-display (dat we kennen van de Apple Watch) er op een iPhone uit zou zien. Dankzij kleinere widgets (complicaties) blijf bijvoorbeeld op de hoogte van de temperatuur en nieuwe berichten.

3. Split View

Ook haalt de YouTuber inspiratie bij de iPad vandaan. Het iOS 15-concept laat namelijk zien hoe Split View er op een iPhone uitziet. Dankzij deze functie kun je twee apps tegelijkertijd gebruiken omdat het scherm verdeeld wordt. Op die manier kun je bijvoorbeeld een YouTube-video kijken en ondertussen met vrienden kletsen in WhatsApp.

4. Kleine verbeteringen

Tot slot toont het iOS 15-concept nog wat kleinere, mogelijk interessante toevoegingen, zoals de mogelijkheid om screenshots te slepen. Zodra je een schermafbeelding hebt gemaakt, kun je deze zo direct naar een vriend(in) sturen in de Berichten-app.

Verder droomt de YouTuber over een toekomst waarin de iPhone ondersteuning krijgt voor de Apple Pencil en de mogelijkheid om naast Siri andere stemhulpjes standaard te activeren, zoals de Google Assistent.

iOS 15 release is volgend jaar

iOS 15 wordt waarschijnlijk in de zomer van 2021 onthuld tijdens WWDC, Apples jaarlijkse software-evenement. Vervolgens is de update een paar maanden later te downloaden. Normaal gesproken valt dit samen met de aankondiging van nieuwe iPhones, maar 2020 is in alle opzichten een raar jaar geweest. De iPhone 12 kwam namelijk in oktober en november uit, terwijl iOS 14 vanaf september te downloaden was.