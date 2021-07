iOS 15 bèta wel of niet installeren? De risico’s en voordelen op een rij

Nu de publieke bèta van iOS 15 er is, kan iedereen met een ondersteunend toestel met deze testversie aan de slag. Maar is het slim?

iOS 15 bèta wel of niet installeren?

Het is zover: na een besloten bèta voor ontwikkelaars, zijn de publieke bèta’s van iOS 15, iPadOS 15 en watchOS 8 beschikbaar voor iedereen. Voordat je deze testversie installeert, zijn er wel een paar dingen om rekening mee te houden. Doe dit eerst voordat je de iOS 15 bèta (of een van de andere bèta’s) installeert.

1. Besef dat dit niet de eindversie is

Apple brengt deze testversies uit met een reden: het uittesten van nieuwe functies zodat het grote publiek straks niet tegen problemen aanloopt. Reken er dus maar op dat je vroeg of laat tegen bugs en andere oneffenheden aanloopt. Denk hierbij aan je accuduur die flink achteruit gaat, apps die crashen, fouten tijdens iCloud-synchronisatie en meer.

In de aanloop naar de definitieve release van iOS 15 in september brengt Apple meerdere updates uit voor de bèta, maar omdat dit pas de eerste publieke bèta is, is de kans op bugs het grootst. Het is niet voor niks dat Apple een grote waarschuwing neerzet op de pagina waar je de bèta kunt downloaden.

2. Maak altijd een back-up

Als je besluit om een bèta te installeren, dan is het cruciaal om eerst een back-up te maken van al je gegevens. Doe dit vlak voordat je de bèta installeert, zodat je een recente kopie van je data hebt.

Mocht de testversie tegenvallen, je tegen een bug aanlopen of om een andere reden van de bèta afwillen, dan kun je simpelweg deze reservekopie terugzetten. Wil je weten hoe je veilig en snel een back-up maakt? Check dan onderstaande video waarin we het hele proces stap voor stap aan je uitleggen.

3. Probeer het eerst op een secundair apparaat

Heb je ergens nog een oude iPhone liggen of een iPad die je niet vaak meer gebruikt? Dan is het handig om daar eerst de bèta op te installeren, om te zien of het voor jou de moeite waard is.

Een goede vuistregel is om voor jezelf na te gaan hoe onmisbaar het apparaat is waarop je deze onstabiele versie installeert. Zou het bijvoorbeeld in verband met je werk desastreus zijn als je iPhone halverwege de dag spontaan uitvalt en hij eerst opgeladen moet worden? Dan is het misschien slimmer om even te wachten op een latere, stabielere bètaversie.

4. Als eerste aan de slag met nieuwe functies

Als je alle bovenstaande punten leest, vraag je jezelf misschien af waarom je überhaupt deze testversie zou installeren. Voor Apple-liefhebbers is het echter een mooie kans om maanden eerder al aan de slag te gaan met alle nieuwe functies die Apple pas dit najaar introduceert.

Zo ben je een van de eersten die het nieuwe Focus kan uitproberen en alle andere kleinere en grotere aanpassingen van iOS 15 kan ervaren. Ben jij iemand die regelmatig op iPhoned te vinden is, dan is de kans groot dat jij er enthousiast van wordt om nu al met al die verbeteringen aan de slag te gaan.

Zo installeer je de iOS 15 bèta

Heb je na het lezen van dit artikel besloten dat je de bèta van iOS 15, iPadOS 15 of watchOS 8 wilt installeren? Volg dan de stappen in ons artikel waarin we precies uitleggen hoe je de iOS 15 bèta kunt downloaden en installeren. Zo weet je zeker dat je op een veilige en snelle manier aan de slag kunt met deze testversie.