iOS 15 bèta 6 maakt de grootste Safari-verandering ongedaan

Van alle nieuwe functies en designwijzingen van iOS 15, was het vernieuwde uiterlijk van Safari wel het meest controversieel. In de iOS 15 bèta 6 heeft Apple een optie toegevoegd om de grootste wijziging terug te draaien.

Lees verder na de advertentie.

Adresbalk van Safari verhuist weer terug

Het duurt niet lang meer meer voordat Apple eindelijk iOS 15 lanceert, de nieuwe versie van het iPhone-besturingssysteem. Apple is al een tijdje bezig met een uitgebreide testfase en je zou bij de nu zesde bèta eigenlijk geen grote veranderingen meer verwachten.

De kritiek rondom de browser Safari ging echter maar door. In iOS 15 heeft Apple voor een nieuw design gekozen, waarbij de adresbalk naar beneden is verhuisd. Op het eerste gezicht klinkt dat logisch. Je vingers zitten doorgaans onder aan het scherm, dus het is makkelijker om daar ook de adresbalk te bedienen

In de nieuwe adresbalk zitten echter zo veel opties verstopt, dat het moeilijk is om vaak gebruikte functies te vinden. Bovendien zijn de knoppen deels zo klein, dat je er gauw naast tikt. En tot slot is het erg wennen dat de waarschijnlijk meestgebruikte app van iOS zo’n metamorfose heeft ondergaan.

Het nieuwe design is ook aangepast

Na vijf bèta’s van iOS 15 met slechts kleine veranderingen in Safari, volgt in bèta 6 nu de donderslag. In de instellingen is een optie toegevoegd om de adresbalk van Safari weer zijn ‘klassieke’ positie te geven. Hiervoor ga je naar ‘Instellingen > Safari’ en kies je halverwege op de pagina voor ‘Eén tabblad’ in plaats van ‘Tabbladbalk’.

Net zo interessant is overigens dat het nieuwe design ook onder handen werd genomen. Waar Apple voorheen álle opties in de tabbladbalk verstopte, is er nu weer de klassieke balk helemaal onderin met de voor/terug-knoppen, de Deel-knop, bladwijzers en tabbladen. Voor veel mensen zullen hiermee ook de grootste bezwaren tegen het nieuwe design zijn opgelost, ook al ziet het er design-technisch een beetje raar uit.

Wil je alvast uitproberen hoe de nieuwe Safari precies gaat werken? Lees onze stappenplan voor het installeren van de iOS 15-bèta.

Meer nieuws van iOS 15

Ben je benieuwd naar alle andere vernieuwingen van iOS 15, maar heb je geen zin om betàversies op je telefoon te hebben? In onderstaande video zetten we de belangrijkste iOS 15-verbeteringen op een rij. Waar kijk jij het meest naar uit?