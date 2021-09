iPhone-batterij sinds iOS 15 snel leeg door Spotify

Na een stortvloed aan klachten erkent Spotify het probleem: de app heeft sinds iOS 15 in sommige gevallen een uitzonderlijk hoog batterijverbruik, waardoor de iPhone-batterij erg snel leeg raakt.

iPhone batterij in iOS 15: probleem met Spotify

Op de fora van Spotify verschenen in de afgelopen weken veel klachten over de iPhone-batterij. Veel gebruikers die Spotify sinds iOS 15 openen en naar muziek luisteren, merken op dat de iPhone erg heet wordt. Daarbij zou de streamingdienst enorm vreten aan de batterij.

Bij veel gebruikers was Spotify verantwoordelijk voor ten minste 30 procent van het totale batterijverbruik. ‘Ik moet Spotify verwijderen omdat mijn iPhone 11 gevaarlijk heet is. Het voelt alsof hij zal smelten of exploderen’, meldt een luisteraar op het forum.

Spotify heeft aangegeven op de hoogte te zijn van de problemen. ‘We hebben je informatie doorgegeven aan het team en kunnen bevestigen dat zij het momenteel onderzoeken.’ Wanneer de streamingdienst komt met een probleemoplossing, is nog niet bekend.

Oplossing

Wel geeft Spotify tips waarmee het probleem mogelijk al kan worden verholpen. Zo zou het opnieuw opstarten van je iPhone kunnen helpen, of het uitvoeren van een schone herinstallatie. Ook het uitschakelen van ‘Ververs op de achtergrond’ wordt genoemd als een mogelijke oplossing. Dat doe je zo:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Ververs op achtergrond’; Zet de schakelaar achter ‘Spotify’ op grijs.

Voor sommige gebruikers lijken de tips echter niet te werken. Hopelijk weet de streamingdienst het probleem te verhelpen een software-update. Er is overigens ook een kans dat het een bug van iOS 15 is. Deze week brengt Apple waarschijnlijk iOS 15.0.1 uit, met daarin verschillende probleemoplossingen.

iOS 15

