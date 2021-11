‘Privédoorgifte in iCloud voor iOS 15: je bent niet anoniem op Apple Watch’

Verschillende nieuwe functies in iOS 15 zorgen ervoor dat je anoniem kan surfen en niemand ziet welke sites je bezoekt. Helaas werkt de functie ‘privédoorgifte in iCloud’ niet op de Apple Watch en is je ip-adres nog steeds te achterhalen.

iOS 15 Privédoorgifte in iCloud: Apple Watch niet anoniem

Zowel de functie ‘privédoorgifte in iCloud’ als ‘Bescherm activiteiten in Mail’ werken niet op de Apple Watch. Wanneer je een link naar een website via iMessage ontvangt en je opent het bericht op je Apple Watch, is je echte IP-adres te achterhalen. Ook in de Mail-app op de Apple Watch is dit probleem aanwezig en komt je echte IP-adres aan het licht na het sturen van een mailtje met een afbeelding.

Working as intended (of niet)

Is dit een bug of working as intended? Dat weten we niet, maar Apple geeft in de begeleidende tekst nadrukkelijk aan dat de functie nog in bèta is. Daarnaast wordt er nergens gerept over de ondersteuning voor apparaten, zoals de Apple Watch Series 7. Desalniettemin is het verstandig om hiermee rekening te houden wanneer je beide functies op je iPhone of iPad gebruikt én je een Apple Watch hebt.

Nieuwe functie in iOS 15

De functie ‘privédoorgifte in iCloud’ is een nieuwe feature van iOS 15, waarmee je anoniem online kan gaan. Hiermee kan niemand zien welke sites je bezoekt of achterhalen wie je bent (zelfs Apple niet). In het verlengde van dit, heeft ook de app Mail privacybescherming gekregen. Door de optie ‘Bescherm activiteiten in Mail’ aan te zetten is het niet meer mogelijk voor afzenders informatie over je activiteiten in Mail af te leiden.

Anoniem surfen in iOS 15 door het IP-adres te verbergen

Om je gegevens te beschermen verbergt Apple je IP-adres. Het IP-adres is een uniek nummer waarmee je computer, tablet, smartphone etc. zichtbaar is voor alle andere computers op internet en ze met elkaar kunnen communiceren. Door beide functies in iOS 15 te gebruiken wordt het IP-adres niet meer gedeeld, maar wijst het netwerk van Apple willekeurig een IP-adres toe en ben je dus anoniem online. Dat willekeurige IP-adres komt overigens nog wel overeen met de regio waarin je apparaat zich bevindt.

