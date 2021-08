Met iOS 15 kun je je verloren AirPods volgen (en dit is hoe)

De AirPods zijn geweldig, maar ook erg klein waardoor je ze gemakkelijk kwijtraakt. Gelukkig maakt iOS 15 het gemakkelijk om ze op te sporen – óók als je buiten bluetooth-bereik bent. Dit is hoe het AirPods zoeken in iOS 15 werkt.

iOS 15: AirPods zoeken

Nu kun je de Zoek mijn-app van je iPhone al inschakelen om een verloren AirPod te vinden, maar dit werkt alleen als je binnen het bluetooth-bereik van je AirPods bent. Dit is ongeveer tien meter. Ben je erbuiten, dan toont de Zoek mijn-app alleen de laatst bekende locatie.

iOS 15 maakt het mogelijk om de locatie van je AirPods altijd te blijven volgen – ook als ze op kilometers afstand verwijderd zijn. Dit doet Apple door de AirPods Pro en AirPods Max toe te voegen aan het Zoek mijn-netwerk. Voor de reguliere AirPods is de functie er helaas niet.

Het Zoek mijn-netwerk bestaat uit alle Apple-apparaten wereldwijd: dat zijn er honderden miljoenen. Met behulp van het bluetooth-signaal van je verloren AirPods, zullen iPhones, iPads en Mac in de buurt de locatie van je oordopjes doorgeven. Dit gebeurt volledig anoniem. Zo zie je exact waar je AirPods zich bevinden. Dit doe je door de Zoek mijn-app te openen en in het tabblad ‘Apparaten’ op je AirPods te tikken.

Koppeling met Apple ID

Om de functie mogelijk te maken, worden de AirPods straks gekoppeld aan je Apple ID. Dit ontdekte 9to5Mac op basis van de interne code van iOS 15. Interessant is dat verloren AirPods hun locatie naar de eigenaar blijven sturen, zelfs als iemand anders ze verbindt met een ander Apple-apparaat.

Het wordt ook gemakkelijker om de AirPods te vinden wanneer je in de buurt bent, maar niet precies weet waar de oortjes zich bevinden. Hiervoor maken de AirPods gebruik van ‘Precision finding’, een bluetooth-techniek die al aanwezig is in de AirTag. De AirTag is Apples nieuwe tracker om waardevolle bezittingen op te sporen.

9to5Mac merkt wel op dat de AirPods geen activeringsslot hebben, zoals andere Apple-apparaten. Dit betekent dat een vinder de AirPods nog altijd vrij eenvoudig kan resetten, waarna de locatie niet meer is te achterhalen.

Meer nieuwe functies

Met iOS 15 (dat waarschijnlijk uitkomt in september) brengt Apple meer vernieuwingen naar de AirPods. Welke dat zijn, lees je in het volgende artikel:

