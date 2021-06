Deze 5 nieuwe functies brengt iOS 15 naar je AirPods

iOS 15 brengt niet alleen nieuwe functies naar je iPhone, maar ook naar je AirPods. In dit artikel zetten we vijf verbeteringen voor je op een rij.

iOS 15 geeft je AirPods 5 nieuwe functies

Tijdens de presentatie van iOS 15 ging de meeste aandacht vanzelfsprekend uit naar de iPhone, die er weer heel wat functies bijkrijgt. Maar de nieuwe software-update leert ook je AirPods een aantal nieuwe trucjes. We bespreken de vijf belangrijkste. Let op: sommige functies zijn alleen beschikbaar op de AirPods Pro en/of AirPods Max.

1. Voorlezen berichten en notificaties

AirPods kunnen nu al notificaties en zelfs complete berichten van WhatsApp of andere chatdiensten voorlezen. Vanaf iOS 15 kan Siri ook bepaalde herinneringen dicteren, die je bovendien kunt koppelen aan een tijd of plaats. Zo is het mogelijk om je boodschappenlijstje voor te laten lezen als je door de supermarkt loopt. Dan hoef je niet met een briefje rond te lopen en vergeet je nooit meer de eieren. De functie is helaas alleen beschikbaar in het Engels en niet op de eerste generatie AirPods.

2. Spatial Audio op Mac en Apple TV

Als je de AirPods Pro of AirPods Max hebt, geniet je al van Spatial Audio wanneer je naar Apple Music luistert. Ook als je films of series bekijkt op je iPhone of iPad is dit ruimtelijke geluid beschikbaar. Vanaf iOS 15 komt deze Dolby Atmos-ervaring eindelijk ook naar de Apple TV en de Mac. Het geluid komt straks dus op ál je apparaten van álle kanten.

3. Conversation boost

Mensen met gehoorproblemen kunnen de AirPods Pro vanaf iOS 15 gebruiken om stemmen te versterken. Dat maakt het makkelijker om een gesprek te voeren. ‘Conversation boost’ is een variatie op de Transparantie-modus, die je bijvoorbeeld activeert als je op de fiets zit en het verkeer goed wil horen.

Conversation boost kan overigens ook een uitkomst zijn voor mensen zónder gehoorproblemen. Zo kun je toch met iemand praten als je bijvoorbeeld in een drukke trein staat.

4. Makkelijker terugvinden met ‘Zoek Mijn’-app

Het wordt vanaf iOS 15 een stuk lastiger om je AirPods Pro of AirPods Max te verliezen. Je iPhone laat straks namelijk niet alleen weten dát je ze kwijt bent, maar ook waar de apparaatjes zijn. Via de ‘Zoek Mijn‘-app kun je ze met bluetooth gemakkelijk terugvinden. Daarmee gaan AirPods een beetje lijken op de AirTag, Apples bluetooth-tracker. Wel is de locatiebepaling ietsje minder nauwkeurig. Je kunt overigens ook een waarschuwing krijgen als je je AirPods ergens vergeet.

5. AirPods automatisch koppelen aan Apple TV

AirPods kunnen al automatisch wisselen tussen je iPhone, iPad en Mac. iOS 15 voegt daar de Apple TV aan toe. Als je een video kijkt op je iPhone en vervolgens switcht naar je Apple TV zullen de AirPods je gewoon volgen. Dat is erg handig, want je hoeft de oordopjes dan niet steeds opnieuw te koppelen.

Wanneer kunnen we nieuwe AirPods verwachten?

Apple brengt met iOS 15 dus behoorlijk wat verse functies naar de AirPods. Wanneer het bedrijf nieuwe modellen uitbrengt, is echter onbekend. Wel zou de massaproductie van de AirPods 3 inmiddels begonnen zijn. Daarmee lijkt een release later dit jaar voor de hand te liggen. De AirPods 3 krijgen waarschijnlijk een nieuw design dat lijkt op de huidige AirPods Pro.

De AirPods Pro 2 beschikken mogelijk over ingebouwde fitnesstrackers, die bijhouden hoe je beweegt. Daaraan zou je allerlei gezondheidsinformatie af kunnen lezen. Volgens de laatste geruchten lanceert Apple de nieuwe Pro-oordopjes pas in 2022.

