iOS 15.7.4: nieuwe update voor ‘oude’ iPhones (en iPads)

Heb je een iPhone of iPad die geen iOS 16.4 ondersteunt, dan word je toch niet volledig aan je lot overgelaten. Apple heeft namelijk ook iOS 15.7.4 uitgebracht.

Naast iOS 16.4 bracht Apple deze week ook iOS 15.7.4 uit. Deze update is bedoeld voor oudere toestellen die iOS 16.4 niet ondersteunen. Heb je zo’n ouder toestel, download en installeer de update dan zo snel mogelijk, want er worden belangrijke veiligheidslekken gedicht.

Zo zijn de oudere iPhones kwetsbaar voor een bug in WebKit. Aanvallers kunnen door die bug code uitvoeren op een iPhone. Apple geeft aan op de hoogte te zijn dat dit probleem mogelijk actief wordt misbruikt. Met de update naar iOS 15.7.4 wordt het probleem in elk geval opgelost. De hele lijst met kwetsbaarheden die door de update worden gefixt is overigens behoorlijk lang.

Om dezelfde reden heeft Apple naast iOS 15.7.4 ook updates uitgebracht voor oudere iPads. Het gaat om iPadOS 15.7.4. Apple heeft daarnaast overigens ook nog de updates macOS Monterey 12.6.4 en macOS Big Sur 11.7.5 voor oudere Macs uitgebracht.

Deze iPhones en iPads komen in aanmerking

Het kan zijn dat jouw iPhone of iPad ook deze update niet ondersteunt, maar de meest gebruikte ‘oude’ toestellen komen wel in aanmerking. iOS 15.7.4 is beschikbaar voor de volgende modellen:

De iPads die in aanmerking komen voor een update naar iPadOS 15.7.4 zijn:

iOS 15.7.4 downloaden en installeren

Heb je één van de genoemde iPhones of iPads, dan kun je de update dus downloaden en installeren. Dat gaat op dezelfde manier zoals je gewend bent:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Algemeen’;

Tik op ‘Software-update’;

Tik op ‘Download’ en ‘Installeer’.

Wanneer de update is geïnstalleerd zal je iPhone of iPad automatisch opnieuw opstarten en ben je weer helemaal up to date.