iOS 15.7.1 is uit (met een paar hele belangrijke fixes)

Ben je nog niet overgestapt naar iOS 16, omdat je dat nog niet wilt of een oudere iPhone of iPad hebt? Dan is het belangrijk dat je de update van iOS 15.7.1 zo snel mogelijk gaat installeren. Apple fixt namelijk een paar belangrijke problemen.

Inmiddels is iOS 16.1 al uit, maar nog niet iedereen wil overstappen of kunnen dat zelfs niet. Sinds iOS 16 mogen de iPhones en iPads met een A9-chip namelijk niet meer mee met de update. Dit zijn onder andere de iPhone SE (2016) en de iPhone 6s.

Deze oudere iPhones en iPads moeten dus op iOS 15 en iPadOS 15 blijven. Ook blijven sommige gebruikers expres op iOS 15 hangen totdat Apple alle bugs heeft opgelost.

Toch laat Apple je niet in de kou staan, want er is een update voor iOS 15 en iPadOS 15 verschenen. iOS en iPadOS 15.7.1 is dan ook een hele belangrijke update, want volgens de beschrijving zitten er een flink aantal beveiligingsupdates in.

Een daarvan is een essentiële fix, want die repareert een gevaarlijke exploit in de kernel (het centrale deel van iOS en iPadOS). Deze exploit werd volgens Apple regelmatig uitgebuit door kwaadwillenden. Draait je iPhone iOS 16? Dan is het belangrijk dat je update naar iOS 16.1. Want ook hierin worden deze exploits gefixt.

Apple had de update al eerder uit willen brengen, maar tijdens de bèta-periode bleek dat de update Face ID kapot maakte bij sommige gebruikers. Waarschijnlijk heeft Apple eerst dat probleem opgelost voordat de update beschikbaar werd gesteld.

iOS 15.7.1 en iPadOS 15.7.1 downloaden

Om de update naar iOS 15.7.1 of iPadOS 15.7.1 te downloaden volg je onderstaande stappen.

Open de ‘Instellingen’ op je iPhone;

Scrol naar beneden en til op ‘Algemeen’;

Kies voor ‘Software-update’ en volg de stappen op het scherm.

