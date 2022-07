iOS 15.6 RC is uit – en heeft een nieuwe functie

Binnenkort kunnen we iOS 15.6 op de iPhone installeren. Daarvan is zojuist de RC (release candidate build) verschenen. En eindelijk weten we wat er precies nieuw is in deze aankomende iPhone-update.

Apple bracht in de afgelopen weken liefst vijf bèta’s (testversies) uit van iOS 15.6. De techgigant gaf geen informatie over de update en vernieuwingen konden we niet ontdekken, waardoor het gissen was naar wat er precies nieuw is in de update.

Nu laat Apple wel weten wat er verandert met iOS 15.6:

TV-app voegt de optie toe om een live sportwedstrijd die al aan de gang is opnieuw te starten en te pauzeren, terug te spoelen of vooruit te spoelen;

Lost een probleem op waarbij de Instellingen-app mogelijk blijft weergeven dat de apparaatopslag vol is, zelfs als deze beschikbaar is;

Lost een probleem op dat ervoor kan zorgen dat braille-apparaten langzamer gaan of niet meer reageren bij het navigeren door tekst in Mail;

Lost een probleem op in Safari waarbij een tabblad kan terugkeren naar een vorige pagina.

De nieuwe functie in de TV-app is overigens iets waar momenteel alleen mensen in de Verenigde Staten en Canada iets aan hebben. Zij hebben toegang tot een livestream van de honkbalwedstrijden van de MLB. Verder richt de tussentijdse update zich vooral op probleemoplossingen en bugfixes.

Een release nadert

Na een RC duurt het doorgaans minder dan een week voordat de officiële release volgt. Meestal brengt Apple een tussentijdse update uit op een maandag of dinsdag. Dit betekent dat we iOS 15.6 waarschijnlijk op 18 of 19 juli kunnen installeren. Dit is ongeveer vanaf 19:00 uur Nederlandse tijd.

