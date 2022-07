iOS 15.6 RC 2 verschenen: kritieke fout in iPhone-software?

iOS 15.6 komt eraan en Apple had onlangs de eerste RC (release candidate) uitgebracht. Opvallend is dat er nu ook een RC 2 van iOS 15.6 is verschenen. Maar wat heeft Apple veranderd?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er zijn inmiddels al behoorlijk wat bèta-versies verschenen van iOS 15.6 voor je iPhone. Onlangs kwam zelfs de eerste release candidate van iOS 15.6 uit. Meestal betekent dat het niet heel lang meer gaat duren (vaak minder dan een week) voordat de officiële versie komt.

We hadden eigenlijk verwacht dat we nu iOS 15.6 konden installeren, maar Apple komt met een verrassing en brengt nu nog snel een tweede RC uit. Wat er precies nieuw is in deze versie is niet bekend, maar waarschijnlijk zat er een kritieke fout in de iOS 15.6 RC 1 die opgelost moet worden.

Wat dat betekent voor de release van iOS 15.6 weten we niet zeker. iOS 15.6 RC 2 verscheen op vrijdag 15 juli, dus de release van 15.6 zou deze keer op vrijdag 22 juli kunnen zijn. Dit is dan rond 19:00 uur Nederlandse tijd. Toch is het aannemelijk dat de RC 2 van iOS 15.6 toch nog ergens in het begin van deze week gaat komen.

Nieuwe functies en verbeteringen van iOS 15.6

Het is dus niet bekend van Apple precies aanpast in iOS 15.6 RC 2. We weten wel wat Apple gaat veranderen in iOS 15.6.

Het probleem is opgelost waarbij de instellingen-app blijft weergeven dat de opslag vol is;

Lost een probleem op waardoor braille-apparaten langzamer of niet meer reageren bij het navigeren door tekst in Mail;

In de TV-app kun je nu een live sportwedstrijd die al aan de gang is opnieuw starten, pauzeren, terugspoelen of vooruitspoelen;

Een tabblad in Safari opent niet meer een vorige pagina.

Zoals je ziet richt deze tussentijdse update zich vooral op foutoplossingen en bugfixes. De nieuwe functie in de TV-app is alleen voor mensen in de Verenigde Staten en Canada interessant, want zij hebben toegang tot livestreams van de honkbalwedstrijden van de MLB.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!