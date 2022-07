iOS 15.6 bèta 5 is uit: is een release aanstaande?

De vijfde bèta van iOS 15.6 is beschikbaar voor ontwikkelaars en publieke testers. De kans is groot dat we de nieuwe software binnenkort op de iPhone kunnen installeren.

iOS 15.6 bèta 5

De vijfde bèta volgt al een week na de iOS 15.6 bèta 4. Zowel ontwikkelaars als publieke testers kunnen deze testversie van iOS 15.6 installeren. Wil jij dit ook? Dit doe je via het Apple Developer Center. Ook de iPadOS 15.6 bèta is beschikbaar om te installeren.

Er zijn nog geen nieuwe functies gespot in iOS 15.6 en iPadOS 15.6. Alle functies die Apple aankondigde tijdens de presentatie van iOS 15, zijn inmiddels aanwezig in de software. De update richt zich op het oplossen van bugs en andere kleine verbeteringen.

Het is alweer de vijfde bèta, en dat betekent dat de kans groot is dat we iOS 15.6 binnenkort kunnen installeren. Bij iOS iOS 15.5 had Apple vier bèta’s nodig voordat de software werd vrijgegeven. Bij iOS 15.4 waren dat er vijf en bij iOS 15.3 stopte de teller na twee bèta’s.

iOS 16

iOS 15.6 is een van de laatste updates voordat iOS 16 verschijnt. De software werd begin juni door Apple aangekondigd en brengt tal van nieuwe functies naar de iPhone. Vooral het toegangsscherm gaat flink op de schop; het wordt met iOS 16 mogelijk om daar widgets te plaatsen en het uiterlijk van de datum en tijd aan te passen.

In een artikel over iOS 16 lees je meer over de grote iPhone-functies. Bekijk ook het artikel met de geheime iOS 16 functies, waarin we negentien verborgen tips hebben verzameld.