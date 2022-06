Wat is er allemaal nieuw in iOS 15.6 bèta 4?

iOS 15.6 bèta 4 is vanaf nu beschikbaar voor ontwikkelaars. Dit kan misschien wel de laatste zijn voordat de uiteindelijke versie verschijnt. Lees in dit artikel meer.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 15.6 bèta 4: geen spannend nieuws

We zien deze vierde bèta, geheel volgens schema, twee weken na iOS 15.6 bèta 3 verschijnen. Alle ontwikkelaars voor iPhone-software kunnen deze testversie van iOS 15.6 installeren. Wil jij dit ook heel graag? Ga dan naar het via het Apple Developer Center.

We hebben helaas nog niets nieuws gespot in de vierde bèta van iOS 15.6. Dat is ook niet heel onlogisch. We weten namelijk dat iOS 16 eraan komt. Daarom denken we dat, net zoals bij iOS 15.5, iOS 15.6 een kleine update gaat worden. Voor grote nieuwe functies moet je wachten op iOS 16. Het zit hem nu voornamelijk in het verbeteren van de stabiliteit en beveiliging van je iPhone.

Is dit de laatste iOS 15 vóór iOS 16?

iOS 15.6 is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de laatste versie van iOS 15. Op WWDC 2022 kondigde Apple iOS 16 aan. Hier zijn wij razend enthousiast over. Het is dus niet heel onlogisch dat de nieuwe functies met name in de grote release als iOS 16 te vinden zijn, in plaats van in een tussentijdse update zoals iOS 15.6.

We kunnen je wel alvast enthousiast maken voor iOS 16. We kijken met name enorm uit naar het nieuwe vergrendelscherm. Dat is een stuk persoonlijker. Zo kan je er widgets aan toevoegen, kleurenschema’s bepalen en vette nieuwe wallpapers instellen. Daarnaast is het binnenkort mogelijk om verschillende toegangsschermen in te stellen voor verschillende situaties via Focus. Dit is dus te kopellen aan je locatie of tijd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 16 zit gelukkig bomvol nieuwe functies. Je kan een wifi-wachtwoord bekijken en delen met je vrienden of een verzonden mail terughalen in de Mail-app. Wil je meer over de iets minder bekende vernieuwingen lezen? Check dan ons artikel over 19 geheime iOS 16 functies die je moet kennen of bekijk de onderstaande artikelen.