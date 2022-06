iOS 15.6 bèta 2 is uit – dit is er nieuw

Net voor WWDC heeft Apple bèta 2 van iOS 15.6 uitgebracht. Maar wat heeft deze nieuwe versie te bieden? iPhoned vertelt je meer.

iOS 15.6 bèta 2 is nu beschikbaar

Twee weken geleden kwam de eerste bèta van iOS 15.6 uit en nu is het alweer tijd voor bèta 2. Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: ook in deze update zijn er (nog) geen nieuwe functies bekend.

Het lijkt erop dat Apple iOS 15.6 (en iPadOS 15.6) als kleine update gaat uitbrengen voor de iPhone en iPad. Waarschijnlijk zijn het wederom probleemoplossingen en kleine updates die in deze versie van iOS zitten. Apple heeft namelijk alle functies die ze hadden aangekondigd tijdens de WWDC 2021 al in iOS 15.5 zitten.

Fout met Apple Music opgelost

Toch weten we in ieder geval van één probleem in iOS 15.6 die deze bèta 2 heeft gefixt. Apple Music werd namelijk in iOS 15.6 automatisch in je dock geplaatst wanneer je de app opnieuw installeerde. En de app verving daarmee het programma dat helemaal rechts in je dock stond. Nu laat de app deze plek in je dock weer met rust.

Waarschijnlijk is bèta 2 de laatste update van iOS 15.6. Apple is namelijk flink bezig met de ontwikkeling van de grote update: iOS 16. Een eerste glimp van van iOS 16 kun je op 6 juni verwachten tijdens de WWDC.

iOS 16

We hebben al een aantal geruchten en concepten over iOS 16 opgepikt. Deze concepten laten diepere schaduwen, grotere lettertypes en meer textuur zien. Het zijn jammer genoeg wel weer minimale verschillen.

We denken dat de grote veranderingen van iOS 16 voor de iPhone vooral in de widgets gaan zitten. Ook gaan er geruchten dat enkele andere diensten van Apple een herontwerp gaan krijgen.

Daarnaast lijkt de Gezondheid-app van Apple op de schop te gaan. Er komt een nieuwe medicijnbeheer-functie, waarbij je pillen scant en herinneringen krijgt om ze in te nemen. Daarnaast wordt het in de Gezondheid-app makkelijker om je data af te lezen.

Welke iPhones krijgen iOS 16?

Slecht nieuws voor gebruikers van de iPhone 6S, iPhone 6S Plus en de eerste iPhone SE. Er gaan namelijk geruchten dat deze smartphones geen ondersteuning voor iOS 16 krijgen. Deze draaien namelijk op een verouderde A9-chip. Als je een iPhone 7 of nieuwer hebt kan je wél een update naar iOS 16 verwachten.

Wil je op de hoogte blijven over alle bèta-versies van iOS 15.6 en meer? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.